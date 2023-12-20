В Самаре суд рассмотрит дело о десятках махинаций с сим-картами

В Самаре отправилось в суд уголовное дело о незаконном доступе к компьютерной информации и хищении с банковских счетов. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В деле 27 эпизодов по ч. 2 ст. 272 УК РФ ("Неправомерный доступ к компьютерной информации") и два эпизода по п. г ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража с банковского счета"). Жертвами стали 27 жителей 15 регионов, в том числе Брянской, Волгоградской, Ленинградской, Московской и Самарской областей. Общая сумма ущерба составила около 210 тыс. рублей.
По версии следствия, в сентябре 2021 г. обвиняемый приехал в Самару и купил базу данных абонентов телекоммуникационной компании. Он получал доступ к личным кабинетам пользователей, менял сведения о формате используемой сим-карты с пластиковой на виртуальную. В двух случаях он смог также получить доступ к банковским счетам жертв и забрать оттуда деньги.
Известно, что 27-летний обвиняемый уже бывал судим.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.