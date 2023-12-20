Банк "Открытие" объявил о программе поддержки продаж марки KAIYI

"Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие", входит в группу ВТБ) и дистрибьютор автомобилей KAIYI объявили о запуске программы поддержки продаж. Теперь клиенты банка могут получить выгоду до 170 000 рублей при покупке моделей бренда в кредит.

Выгода предоставляется при условии приобретения автомобиля в кредит по любой программе банка "Открытие". Программа поддержки от дистрибьютора распространяется на все комплектации моделей KAIYI E5, KAIYI X3 и KAIYI X3 Pro.

Выгода в 100 тысяч рублей действуют в дилерской сети марок по России, за исключением Калининградской области, где она увеличена до 170 тысяч рублей.

В рамках залогового автокредитования клиенты банка "Открытие" могут получить финансирование на новые автомобили KAIYI на сумму до 12 млн рублей, сроком до 7 лет и с минимальным первоначальным взносом от 0%. Базовая процентная ставка по автокредиту составит от 18,4%*. При этом заемщик может получить дисконт к ставке в 10% при подключении услуги "Ставка автомобилиста".

Сделка может быть совершена в день обращения в течение часа. Дополнительным преимуществом для клиентов является возможность включения в сумму кредита стоимости страховых и сервисных услуг.

*Программа "Промо Лайт"