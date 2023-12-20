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Повышение финансовой грамотности: Новикомбанк и ВГЛТУ объединяют усилия для студентов

САМАРА. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, провел серию лекций финансовой грамотности для студентов Воронежского государственного лесотехнического университета имени Г. Ф. Морозова (ВГЛТУ). Эти мероприятия регулярно проводятся в Воронеже в рамках трехстороннего соглашения между Новикомбанком, Союзом машиностроителей России и вузами. Они призваны сформировать стремление молодежи к получению знаний в области финансов с целью дальнейшего трудоустройства на предприятиях машиностроительной отрасли страны.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Финансовая грамотность стала важной и необходимой компетенцией для успешной и независимой жизни. Она помогает людям эффективно управлять своими доходами, расходами, планировать свое будущее и достигать своих финансовых целей. Недостаток знаний в этой области может привести к финансовым проблемам и неоправданным расходам. Спикер программы "Финансовая грамотность" Илья Лазукин, заместитель Управляющего допофиса Новикомбанка в Воронеже, не только дал рекомендации по управлению личными финансами, структурированию доходов, способах сохранения и преумножения сбережений, но и провел лекции в интерактивном формате, который позволил студентам задавать вопросы, обсудить интересующие темы и применять полученные знания на практике.

В ходе диалога с аудиторией была затронута тема социально-платежной карты "Мир", которая предназначена для реализации социальных программ и сервисов в интересах сотрудников предприятий Госкорпорации Ростех. Эксперт банка рассказал участникам лекции о преимуществах продукта — ряде бесплатных опций, таких как обслуживание и выпуск карты, а также снятие наличных на всей территории России без ограничений количества операций. Кроме того, держатели карты оформляют кредиты на выгодных условиях, получают кешбэк на все покупки и пользуются удобным мобильным приложением.

К карте можно подключить сразу несколько программ лояльности — программу лояльности "Привет, Мир!", кешбэк от банка за все покупки, программу "Бонусы" и "Бонусная копилка". По программе "Кешбэк" клиентам возвращается до 5% от суммы покупок. Для участия нужно всего лишь подключиться к программе и выбрать категории. Программа "Бонусы" предполагает вознаграждение в размере до 20% от потраченной суммы. Накопленные бонусы можно обменять на товары и услуги, представленные на электронной витрине банка: подарочные сертификаты магазинов-партнеров, авиа- и железнодорожные билеты, оплату проживания в отелях и др.

Уроки финансовой грамотности позволяют студентам получить актуальные знания, которые помогут им в будущем при реализации своих бизнес-идей и достижении финансовой независимости для себя и своей семьи.

Гид потребителя

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