В четырех районах области временно приостановят электроснабжение 21 и 22 декабря

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

21.12.2023 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Большая Рязань (ул. Первомайская д. 16-52 (четная сторона), ул. Трудовая д. 41, 43);

21.12.2023 года с 10-00 до 12-00 и 15-00 до 18-00 на 30 мин. (местного времени):

Ставропольский район:

с. Лопатино

21.12.2023 года с 10-00 до 12-00 и 15-00 до 18-00 на 30 мин. (местного времени):

Ставропольский район:

с. Сосновка

с. Ташелка

с. Верхний Сускан

п. Менжинский



21.12.2023 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ягодное (ул. Набережная, Советская, Чкалова, Северная, Садовая; пер. Школьный);

21.12.2023 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ягодное (ул. Просторная);

21.12.2023 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Русская Борковка (полностью, кроме ул. Октябрьская).

21.12.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч (ул. Полевая, ул. Школьная, ул. Максима Горького, ул. Рабочая, ул. Набережная, ул. Советская, ул. Садовая, ул. Лесная, ул. Ново-Садовая, ул. Солнечная).

22.12.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч (ул. Полевая, ул. Школьная, ул. Максима Горького, ул. Рабочая, ул. Набережная, ул. Советская, ул. Садовая, ул. Лесная, ул. Ново-Садовая, ул. Солнечная).

21.12.2023 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Ерилкино

22.12.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Черновка (ул. Новостроевская, ул. Демидова, ул. Советская, ул. Центральная, ул. Совхозная, ул. Школьная, ул. Тракторная).

22.12.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Чемеричный (ул. Зеленая).

22.12.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Нива (ул. Школьная, ул. Степная, ул. Заречная).

22.12.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Большая Чесноковка (ул. Центральная, ул. Садовая, ул. Набережная).

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.