В четырех районах области временно приостановят электроснабжение 21 и 22 декабря

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
21.12.2023 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Большая Рязань (ул. Первомайская д. 16-52 (четная сторона), ул. Трудовая д. 41, 43);
21.12.2023 года с 10-00 до 12-00 и 15-00 до 18-00 на 30 мин. (местного времени):
Ставропольский район:
с. Лопатино
21.12.2023 года с 10-00 до 12-00 и 15-00 до 18-00 на 30 мин. (местного времени):
Ставропольский район:
с. Сосновка
с. Ташелка
с. Верхний Сускан
п. Менжинский
21.12.2023 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Ягодное (ул. Набережная, Советская, Чкалова, Северная, Садовая; пер. Школьный);
21.12.2023 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Ягодное (ул. Просторная);
21.12.2023 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Русская Борковка (полностью, кроме ул. Октябрьская).
21.12.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Волжский район:
с. Курумоч (ул. Полевая, ул. Школьная, ул. Максима Горького, ул. Рабочая, ул. Набережная, ул. Советская, ул. Садовая, ул. Лесная, ул. Ново-Садовая, ул. Солнечная).
22.12.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Волжский район:
с. Курумоч (ул. Полевая, ул. Школьная, ул. Максима Горького, ул. Рабочая, ул. Набережная, ул. Советская, ул. Садовая, ул. Лесная, ул. Ново-Садовая, ул. Солнечная).
21.12.2023 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):
Клявлинский район:
с. Ерилкино
22.12.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Черновка (ул. Новостроевская, ул. Демидова, ул. Советская, ул. Центральная, ул. Совхозная, ул. Школьная, ул. Тракторная).
22.12.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Чемеричный (ул. Зеленая).
22.12.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Нива (ул. Школьная, ул. Степная, ул. Заречная).
22.12.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Большая Чесноковка (ул. Центральная, ул. Садовая, ул. Набережная).
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
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Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.