Банк России представит фотовыставку монет, посвященную архитектурным шедеврам

В четверг, 21 декабря, в историческом парке "Россия - моя история" откроется новая фотовыставка памятных монет Банка России "Посмотрите вокруг", рассказывающая о знаковых архитектурных объектах со всех уголков нашей страны.

В экспозиции представлено 26 изображений, которые можно детально рассмотреть и узнать историю каждого из представленных шедевров архитектуры.

Выставка расскажет, откуда в северную столицу доставили монолитные колонны для строительства Исаакиевского собора, где Константин Циолковский делал расчеты для космических стартов, почему здание Банка России в Нижнем Новгороде называют теремом. Также на выставке можно узнать, в каком стиле построен не имеющий аналогов в России дворец Кисловодска.

"Памятные монеты Банка России сохраняют историю нашей страны. Серия, посвященная архитектуре, помогает оценить талант архитекторов, воплотивших свои задумки в жизнь, и художников-медальеров, передавших красоту этих зданий на монетах. Экспозиция позволит совершить путешествие по стране, не покидая пределы города. Уверен, выставку оценят и любители архитектуры, и знатоки истории", - отметил управляющий отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Алексей Колосков.

Официальное открытие состоится 21 декабря в 15:00. Экспозицию можно увидеть до 19 января 2024 года. Вход на выставку "Посмотрите вокруг" бесплатный.