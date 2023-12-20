Банк России представит фотовыставку монет, посвященную архитектурным шедеврам

В четверг, 21 декабря, в историческом парке "Россия - моя история" откроется новая фотовыставка памятных монет Банка России "Посмотрите вокруг", рассказывающая о знаковых архитектурных объектах со всех уголков нашей страны.
В экспозиции представлено 26 изображений, которые можно детально рассмотреть и узнать историю каждого из представленных шедевров архитектуры.
Выставка расскажет, откуда в северную столицу доставили монолитные колонны для строительства Исаакиевского собора, где Константин Циолковский делал расчеты для космических стартов, почему здание Банка России в Нижнем Новгороде называют теремом. Также на выставке можно узнать, в каком стиле построен не имеющий аналогов в России дворец Кисловодска.
"Памятные монеты Банка России сохраняют историю нашей страны. Серия, посвященная архитектуре, помогает оценить талант архитекторов, воплотивших свои задумки в жизнь, и художников-медальеров, передавших красоту этих зданий на монетах. Экспозиция позволит совершить путешествие по стране, не покидая пределы города. Уверен, выставку оценят и любители архитектуры, и знатоки истории", - отметил управляющий отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Алексей Колосков.
Официальное открытие состоится 21 декабря в 15:00. Экспозицию можно увидеть до 19 января 2024 года. Вход на выставку "Посмотрите вокруг" бесплатный.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.