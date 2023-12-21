"Ладья" разгромила "Авто" - 4:1

В среду, 20 декабря, ХК "Ладья" одержал гостевую победу над "Авто" (Екатеринбург), сообщает пресс-служба автозаводцев.

В стартовой трети вся основная борьба велась в средней зоне, хотя команды время от времени обменивались неплохими атаками, позволяя вратарям не скучать в своих владениях. Не получалось у хоккеистов "Авто" и "Ладьи" раскачивать игру и в неравных составах - тольяттинцы по ходу периода дважды оказывались в большинстве, а вот хозяева льда имели численное преимущество лишь однажды.

Во втором периоде нули на табло продолжали гореть вплоть до 27-й минуты, пока волжане не забили в результате быстрого контрвыпада. Камиль Галимуллин вырвался на оперативный простор и с кистей запустил шайбу четко между щитков Антона Зюзина - 0:1. Далее инициативу к своим рукам стремительно прибрали игроки "Авто", прилично нагрузив работой оборонительную линию тольяттинского коллектива во главе с Данилой Овчариком, особенно в нападении у екатеринбуржцев активничал Никита Бледнов. Однако "Ладья" сдержала натиск соперника и ближе к перерыву Александр Захарин удвоил отрыв - 0:2.

В третьей двадцатиминутке "Ладья" действовала максимально бережно, предпочтя сыграть на удержание счета. Этот подход себя полностью оправдал и в концовке встречи принес тольяттинцам еще два гола - сперва Остап Маслов после изящной передачи Данила Бородина за спину не оставил никаких шансов вратарю "Авто", а затем уже сам Бородин отправил шайбу в пустые ворота. 0:4. За 24 секунды до финальной сирены Максим Тарасов все-таки лишил Данилу Овчарика шатаута. Итог - 4:1 в пользу тольяттинской "молодежки".

Короткую выездную серию хоккеисты "Ладьи" завершат 22 декабря матчем с местным "Толпаром".