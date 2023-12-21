"Ингосстрах" посчитал, сколько взяли кредитов на китайские авто в Краснодарском крае

За 9 месяцев 2023 года в Краснодарском крае было выдано кредитов на покупку китайских автомобилей на сумму 109,2 млн рублей, что на 126% превышает сумму за аналогичный период в 2022 году. Популярность китайских автомобилей неуклонно растет каждый год, что видно на примере Краснодарского края.

Так, за 9 месяцев 2023 года в Краснодарском крае было выдано кредитов в три раза больше, чем за тот же период 2022 года. Средняя сумма кредитов на новое китайское авто составляет примерно 2,1 млн рублей. Среди лидеров на рынке китайских марок автомобилей устойчивые позиции два года подряд занимают Haval, Geely, Chery.

Однако возросло не только количество кредитов на покупку китайских автомобилей. Их владельцы стали чаще брать добровольное автострахование каско. Так, в "Ингосстрахе" продажи полисов каско возросли в 8 раз в Краснодарском крае, а за 9 месяцев 2023 года выплачено 15 млн по договорам в этом регионе, что на 51% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022.

"Рынок китайских автомобилей выглядит привлекательно для россиян сейчас: появляются новые марки, в доступе всегда есть запчасти. С ростом их продаж возрастает и востребованность каско на эти марки. В "Ингосстрахе" особенно отмечается динамика продаж каско на новые китайские автомобили Haval, Geely, Chery в Краснодарском крае. Каско — отличное решение для ответственных автовладельцев: с помощью современных программ страхования можно не только избежать непредвиденных трат, но и получить своевременную помощь на дороге или дополнительно застраховать свою жизнь. Клиенты "Ингосстраха" всегда могут быть уверены, что получат выплату или ремонт быстро и своевременно", — отметил Эдуард Гайдаенко, директор филиала "Ингосстраха" в Краснодарском крае.