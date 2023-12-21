Мошенники отобрали деньги у 82-летней самарчанки под предлогом проверки подлинности

В Самаре мошенники обманули 82-летнюю женщину. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Пенсионерке позвонил незнакомец и сказал, что нужно срочно проверить подлинность ее денег. Женщина согласилась на проверку на дому. После этого к ней приехал незнакомец, взял все ее сбережения - 84 тыс. руб. - и скрылся.
По факту мошенничества возбудили уголовное дело.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.