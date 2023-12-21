Мошенники отобрали деньги у 82-летней самарчанки под предлогом проверки подлинности

В Самаре мошенники обманули 82-летнюю женщину. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Пенсионерке позвонил незнакомец и сказал, что нужно срочно проверить подлинность ее денег. Женщина согласилась на проверку на дому. После этого к ней приехал незнакомец, взял все ее сбережения - 84 тыс. руб. - и скрылся.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело.