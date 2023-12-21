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Преступления Происшествия

Мошенники отобрали деньги у 82-летней самарчанки под предлогом проверки подлинности

САМАРА. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре мошенники обманули 82-летнюю женщину. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Пенсионерке позвонил незнакомец и сказал, что нужно срочно проверить подлинность ее денег. Женщина согласилась на проверку на дому. После этого к ней приехал незнакомец, взял все ее сбережения - 84 тыс. руб. - и скрылся.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело.

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