За последние 4 года не зафиксировано ни одного нападения на офисы Сбера в Самарской области

С начала 2020 года на территории Самарской области не зафиксировано ни одного нападения на офисы Сбера. Это связано с совершенствованием систем безопасности банка, в которых используется в том числе искусственный интеллект.

Также на всей территории присутствия Поволжского банка Сбербанка, в том числе и в Самарской области, наблюдается тенденция к снижению числа нападений на банкоматы. Так, если в 2019 году в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях было совершено 21 нападение, то в 2023 году их было всего 3. Отметим, что ни одно из этих нападений не было удачными для преступников, а самих нападавших быстро ловили.

"Многие злоумышленники знают о высокой защищенности объектов Сбера, и, как показывает статистика, они все реже выбирают их для осуществления своих преступных целей. Нападения на офисы и банкоматы уходят в прошлое, поскольку современные высокотехнологичные системы защиты не оставляют преступникам ни единого шанса на успех", — отметил директор управления безопасности Поволжского банка Сбербанка Александр Шевалье.