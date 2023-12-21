Серия региональных бизнес-мероприятий для HR-директоров "HR-решения с экономическим эффектом для бизнеса", которая в течение 2023 года была организована Страховым Домом ВСК, стала лауреатом премии "Лучшее для России. Развитие регионов-2023". Инициатива ВСК отмечена в номинации "Событийный проект года" в категории "Бизнес и сервис: HR".
На протяжении 2023 года Страховой Дом ВСК провел около 30 встреч и форумов для более чем 2,6 тыс. ведущих HR-директоров в таких регионах России, как Краснодар, Новосибирск, Тюмень, Екатеринбург, Красноярск, Челябинск и пр. Для специалистов в управлении персоналом эти мероприятия стали уникальной возможностью как обменяться опытом, так и поделиться эффективными инструментами работы с сотрудниками, научиться лучше прогнозировать тренды на рынке труда и эффективнее подстраиваться под изменения в отрасли. Все это положительно сказывается на развитии HR-бренда компаний и их экономическом росте.
Премия "Лучшее для России. Развитие регионов-2023" оценивает глобальные проекты, которые приносят пользу для страны, служат важным инструментом для развития ее экономики, повышения уровня жизни населения и укрепления позиций на мировой арене.
В экспертный совет премии входят представители региональных органов власти, а также владельцы и руководители крупных российских предприятий. В этом году лауреатами премии также стали СБЕР, Банк "ВТБ", РЖД и другие.
"Сегодня бизнесу особенно важно удерживать талантливых специалистов и опытных управленцев, снижать текучесть кадров и при этом повышать эффективность сотрудников. Для всего этого важен комплексный подход — выстраивание коммуникаций внутри компании, проведение различных мотивационных мероприятий, "гибкий" социальный пакет. Современный специалист должен уметь быстро подстраивать под мировые изменения. Это все мы обсуждаем на бизнес-встречах HR-директоров, и те, кто начинает применять новые знания в своем деле, уже достигают успеха", — заявила Светлана Кузнецова, руководитель направления событийного маркетинга Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.