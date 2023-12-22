Самарский ЦСК ВВС разгромил "Омские Крылья"

Самарский ЦСК ВВС уверенно победил "Омские Крылья" в домашнем матче регулярного чемпионата ВХЛ. По итогам игры счет составил 5:2.
Голы реализовали:
1:0 — Насыров (Давыдов, Смирнов) — 03:20 ГБ
2:0 — Жирнов (Кудряшов) — 12:29
2:1 — Волокитин (Попов, Алексеев) — 30:26
3:1 — Кутявин (Тимиров, Банников) — 35:12
3:2 — Угольников (Семёнов) — 44:30
4:2 — Кутявин (Тимиров, Жирнов) — 49:02 ГБ
5:2 — Тимиров — 59:32 ГБ ПВ.
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!