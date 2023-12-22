Тольяттинская "Лада" обыграла "Сибирь" на домашнем льду

В четверг, 21 декабря, тольяттинская "Лада" обыграла новосибирскую "Сибирь" в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба.
Встреча закончилась победой хозяев льда со счетом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0).
"Лада" набрала 53 очка и поднялась на третье место в таблице Восточной конференции, где "Сибирь" (45 очков) идет на восьмой позиции.
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