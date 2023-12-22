16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Ладья" и "Торпедо" обменялись хоккеистами Тольяттинская "Лада" обыграла "Сибирь" на домашнем льду Самарский ЦСК ВВС разгромил "Омские Крылья" "Ладья" разгромила "Авто" - 4:1 Хоккеисты "Лады" потерпели поражение от "Сибири"

Хоккей Спорт

"Ладья" и "Торпедо" обменялись хоккеистами

ТОЛЬЯТТИ. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 49
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Хоккейные клубы "Лада" и "Торпедо" совершили сделку, в результате которой в систему тольяттинского клуба перебирается Максим Власов, а в Нижнем Новгороде свою карьеру продолжит Михаил Чечель — в текущем сезоне нападающий провел 11 матчей за "Ладью" в МХЛ, но не отметился набранными очками, а показатель полезности составил "+1", сообщает пресс-служба автозаводцев.

Власов (31.08.2004, 183-79) является воспитанником "Торпедо" и на профессиональном уровне он дебютировал в 2021 году в молодежной команде "Чайка", в составе которой по итогам прошлого сезона стал обладателем Кубка Харламова. В нынешнем регулярном чемпионате 19-летний защитник сыграл за нижегородскую "молодежку" в 20 матчах и отметился шестью голевыми передачами при показателе полезности "+5".

Контракт с Власовым рассчитан до конца сезона 2023/2024, на лед в составе "Ладьи" он будет выходить под номером 53.

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Skornyakov 01 марта 2018 02:52 С хоккеистами ЦСК ВВС рассчитались по зарплате за ноябрь и декабрь прошлого года

Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?

Ignat Vdulin 09 августа 2015 23:14 В новом сезоне ЦСК ВВС будет играть в МХЛ

интересно

михаил вдовин 14 апреля 2015 15:33 В Самаре стартуют всероссийские соревнования по хоккею Кубок Владислава Третьяка

Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!

Иванов Александр 21 ноября 2014 20:03 В ХК ЦСК ВВС вернулся защитник Дмитрий Хамко

Дворовые собираются из ненужных игроков?

Иванов Александр 06 октября 2014 06:17 ЦСК ВВС выиграл у "Мордовии" со счетом 6:3

Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!

Фото на сайте

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31