"Ладья" и "Торпедо" обменялись хоккеистами

Хоккейные клубы "Лада" и "Торпедо" совершили сделку, в результате которой в систему тольяттинского клуба перебирается Максим Власов, а в Нижнем Новгороде свою карьеру продолжит Михаил Чечель — в текущем сезоне нападающий провел 11 матчей за "Ладью" в МХЛ, но не отметился набранными очками, а показатель полезности составил "+1", сообщает пресс-служба автозаводцев.

Власов (31.08.2004, 183-79) является воспитанником "Торпедо" и на профессиональном уровне он дебютировал в 2021 году в молодежной команде "Чайка", в составе которой по итогам прошлого сезона стал обладателем Кубка Харламова. В нынешнем регулярном чемпионате 19-летний защитник сыграл за нижегородскую "молодежку" в 20 матчах и отметился шестью голевыми передачами при показателе полезности "+5".

Контракт с Власовым рассчитан до конца сезона 2023/2024, на лед в составе "Ладьи" он будет выходить под номером 53.