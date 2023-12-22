Гандбольная "Лада" обыграла "Динамо-Синару"

В четверг, 21 декабря, в своем 18-м матче предварительного этапа "Чемпионата России — OLIMPBET Суперлиги 2023/24" в Тольятти гандбольная "Лада" нанесла поражение "Динамо-Синаре" из Волгограда — 28:22 (17:8), сообщает пресс-служба автозаводчанок. Встреча команд прошла в тольяттинском УСК "Олимп".
Забитыми мячами отметились Фомина — 6, Какмоля — 1, Мокат — 1 (2 мин.), Мусина — 1, В. Никитина — 1, Шмонина — 1 (2 мин.), Решетникова — 1, Мишурина — 1/1, Малашенко — 3, Сокова — 2 (2 мин.), Рахмаева — 4/1 (4 мин.), Дворцевая — 3, Благова — 1, И. Никитина — 2.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!