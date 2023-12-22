Тольяттинка перевела мошенникам более 1 млн руб., желая заработать на бирже

В Тольятти специалист одного из банков стала жертвой мошенников, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

С 28-летней женщиной через мессенджер связался неизвестный, представившийся представителем биржи, и пообещал ей постоянный высокий доход и помощь в ведении финансовых операций путем инвестиций в выгодные проекты на одной из интернет-платформ. Подавшись на заманчивое предложение получать большие дивиденды, потерпевшая перевела аферисту более 1 млн руб. после чего неизвестный перестал выходить на связь.

Поняв, что стала жертвой преступника женщина обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.