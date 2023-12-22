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Преступления Происшествия

Тольяттинка перевела мошенникам более 1 млн руб., желая заработать на бирже

ТОЛЬЯТТИ. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти специалист одного из банков стала жертвой мошенников, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

С 28-летней женщиной через мессенджер связался неизвестный, представившийся представителем биржи, и пообещал ей постоянный высокий доход и помощь в ведении финансовых операций путем инвестиций в выгодные проекты на одной из интернет-платформ. Подавшись на заманчивое предложение получать большие дивиденды, потерпевшая перевела аферисту более 1 млн руб. после чего неизвестный перестал выходить на связь.

Поняв, что стала жертвой преступника женщина обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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