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Новикомбанк разместил финальный выпуск Программы облигаций "Авиакапитал-Сервиса"

САМАРА. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новикомбанк завершил размещение зарегистрированных выпусков Программы облигаций ООО "Авиакапитал-Сервис" с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Таким образом, выступив организатором всех пяти выпусков облигаций компании на общую сумму 175,4 млрд рублей, опорный банк Госкорпорации Ростех принял активное участие в реализации Комплексной программы развития авиационной отрасли Российской Федерации до 2030 года.

Фото: предоставлено Новикомбанком

20 декабря 2023 года "Авиакапитал-Сервис", дочернее предприятие Госкорпорации Ростех, которое специализируется на авиационном лизинге, успешно разместило в пользу Минфина России пятый финальный выпуск Программы облигаций общей номинальной стоимостью 34,5 млрд рублей. Ставка купона по выпуску облигаций была установлена на уровне 1,5% годовых. Срок обращения облигаций составляет 20 лет. В выпуске установлен льготный период по выплате купонного дохода — 2 года.

Проект финансирования льготного лизинга отечественных воздушных судов за счет средств Фонда национального благосостояния был внесен в перечень самоокупаемых инфраструктурных проектов распоряжением Правительства Российской Федерации.

Функционал по организации привлечения финансирования с публичных долговых рынков с целью поддержки знаковых проектов компаний, входящих в контур Госкорпорации Ростех, и других клиентов, банк развивает с 2022 года. Организованы размещения как в форме традиционных облигаций, так и с использованием цифровых финансовых активов (ЦФА). Среди преимуществ последних — прозрачность расчетов, низкие операционные издержки, высокая скорость получения, доступность для круга эмитентов и инвесторов, зарегистрированных на соответствующих площадках, включая сегмент МСБ.

В сентябре 2023 года Новикомбанк вошел в ТОП-10 организаторов российского облигационного рынка CBONDS. При построении рэнкинга учитывались объемы и количество размещенных выпусков за 9 месяцев 2023 года на первичном рынке облигаций.

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