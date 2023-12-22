Самарского предпринимателя обвиняют в попытке подкупить сотрудников Россельхознадзора

В Самаре завершилось расследование уголовного дела индивидуального предпринимателя, которого обвиняют в даче взятки. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, с 2022 по 2023 г. мужчина передал посреднику 699 тыс. рублей. Деньги предназначались сотрудникам Россельхознадзора за быстрое оформление 39 фитосанитарных сертификатов на принадлежащие бизнесмену ячмень и пшеницу. При этом у посредника не было возможности выполнить обещание, и он оставил деньги себе.

Теперь уголовное дело предпринимателя направлено в суд. Дело посредника, обвиняемого в мошенничестве, еще расследуют.