Самарского предпринимателя обвиняют в попытке подкупить сотрудников Россельхознадзора

В Самаре завершилось расследование уголовного дела индивидуального предпринимателя, которого обвиняют в даче взятки. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, с 2022 по 2023 г. мужчина передал посреднику 699 тыс. рублей. Деньги предназначались сотрудникам Россельхознадзора за быстрое оформление 39 фитосанитарных сертификатов на принадлежащие бизнесмену ячмень и пшеницу. При этом у посредника не было возможности выполнить обещание, и он оставил деньги себе.
Теперь уголовное дело предпринимателя направлено в суд. Дело посредника, обвиняемого в мошенничестве, еще расследуют.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.