Промышленники окажут поддержку действующему президенту на предстоящих выборах

На совместном заседании Бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям обсудили приоритетные политические задачи и новые механизмы развития промышленности и ОПК.

В мероприятии приняли участие председатель Союза машиностроителей России, генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов, первый заместитель председателя Cоюза, президент Лиги Владимир Гутенев, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, председатель Правительства Тульской области Вячеслав Федорищев, председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева, а также руководители корпораций промышленного профиля и другие эксперты.

Открывая заседания, Сергей Чемезов обозначил, что ключевым событием в следующем году станут выборы президента России. "Несмотря на внешние вызовы, беспрецедентные санкции и угрозы, Россия укрепляет свои позиции на мировой арене, развивается экономика и промышленность. Это стало возможным только благодаря курсу, выбранному нашим Президентом. Сегодня Россия как никогда нуждается в сильном лидере. Союз и Лига задействуют весь свой потенциал для поддержки нашего кандидата — Владимира Владимировича Путина", — заявил он.

Владимир Гутенев в своем выступлении подчеркнул, что Союз и Лига примут активное участие в подготовке и проведении выборов. "Мы задействуем свои ресурсы для оказания поддержки нашему кандидату — Владимиру Владимировичу Путину. Представители организации войдут в региональные избирательные штабы для обеспечения легитимности и прозрачности избирательного процесса", — заключил первый вице-президент СоюзМаш.

Во второй части заседания глава СоюзМаш затронул вопрос нехватки квалифицированных специалистов. По его словам, для развития промышленности необходимо формировать инженерно-технические и научные кадры с учетом вызовов современности. "Считаю правильным решение об увеличении количества Передовых инженерных школ, поскольку запрос на инженеров нового формата очень значительный. И от успеха реализации федерального проекта во многом зависит эффективность нашего дальнейшего промышленного развития", — подчеркнул Сергей Чемезов.

О важности создания Передовой инженерной школы в Тульской области рассказал Вячеслав Федорищев. Он отметил, что участники проекта будут заниматься конструированием нового поколения высокоточного оружия в связке с индустриальными партнерами, в частности холдингом НПО "Высокоточные комплексы".

Дмитрий Азаров представил опыт работы научной школы в кооперации с крупными корпорациями и промышленными предприятиями Самарской области. Также о достигнутых результатах инженерных школ рассказали член Бюро СоюзМаш, ректор МАИ Михаил Погосян и член Бюро СоюзМаш России, ректор МГТУ им. Н. Э. Баумана Михаил Гордин.

Кроме того, Владимир Гутенев доложил присутствующим о текущей работе СоюзМаш, реализации молодежных проектов и развитии гуманитарного направления.

В рамках заседания Бюро состоялось подписание Отраслевого соглашения по радиоэлектронной промышленности РФ на период 2024–2026 годов и награждение государственными и ведомственными наградами.