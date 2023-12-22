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Российские банки вновь повышают ставки по краткосрочным вкладам

САМАРА. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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После пятого подряд повышения ключевой ставки ЦБ с 15 до 16% годовых российские банки подняли ставки по рублевым депозитам, в том числе самым популярным у населения краткосрочным вкладам сроком на три и шесть месяцев.

О повышении ставок по краткосрочным вкладам сообщили практически все крупнейшие банки страны. В частности, банк "Открытие" (входит в группу ВТБ) установил повышенные ставки по своим рублевым депозитам. Увеличение составило один процентный пункт.

По оценке ВТБ, по итогам текущего года портфель рублевых накоплений физических лиц (вклады, накопительные и текущие счета) на рынке приблизится к 40 трлн рублей.

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