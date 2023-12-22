Силовики проводят обыски у чиновников в Безенчуке

В пятницу, 22 декабря, полицейские пришли с обысками в кабинеты чиновников в Безенчуке. Известно, что уголовное дело возбудили сотрудники управления Следственного комитета по Самарской области по ст. 293 УК РФ ("Халатность"). Пока обвинение никому не предъявлено.

"По предварительной версии, нарушения допустили чиновники при выполнении мероприятий по нацпроекту "Жилье и городская среда". Комитет по управлению муниципальным имуществом заключил договор на приобретение жилья для переселения людей из аварийного фонда, который признали таковым до 1 января 2017 года. Жилье приобретали в строящемся доме на ул. Быковского. Но подрядчик в срок дом не достроил и квартиры муниципалитету не передал", — рассказал источник Волга Ньюс.

9 декабря 2023 г., по данным силовиков, комитет по управлению имуществом повторно заключил договоры с ООО "СЗ СК Гранат", хотя компания ранее свои обязательства не выполнила. Кроме того, строителей не внесли в реестр недобросовестных поставщиков. Чиновников подозревают в бездействии, в отсутствии стимулирования компании к своевременному окончанию строительства. Предполагается, что вред нанесен интересам общества и государства. Сейчас разбирательство продолжается.