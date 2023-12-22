В Ставропольском и Волжском районах временно приостановят электроснабжение с 23 по 27 декабря

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

23.12.2023 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ягодное (ул. Родная);

23.12.2023 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ягодное (ул. Образцовая, ул. Степная, ул. Южная, ул. В. Полевая, ул. Березовая);

24.12.2023 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ягодное (ул. Желанная, ул. Надежды, ул. Грачева, ул. Трудовая д. 28);

24.12.2023 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ягодное (ул. Рабочая, пер. Веселый, пер. Звонкий, ул. Целинная);

24.12.2023 года с 11-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ягодное (ул. Приморская, ул. Театральная, ул. Мирная, ул. Ново-Полевая, ул. Лунная, ул. Советская, пер. Школьный, ул. Вознесенского, ул. Чкалова);

25.12.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч (Полевая, Школьная, Максима Горького, Рабочая).

27.12.2023 года с 13-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

п. Луначарский (ул. Школьная, ул. Долгова, ул. Мира, ул. Советская, ул. Пролетарская, ул. Специалистов, ул. Злобина, школа, почта).



В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.



Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.