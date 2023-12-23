С 1 января в Самаре 14 автобусных маршрутов переведут на новую систему оплаты

С 1 января 2024 года 14 маршрутов общественного транспорта в Самаре будут использовать другую систему оплаты - по транспортной работе. Перевозчик будет получать средства за количество совершенных рейсов, а не за число перевезенных пассажиров, сообщили в мэрии города.
"Это позволит нам соблюдать ритмичность, количество выходов. Мы будем контролировать количество автобусов на рейсе, интервал движения. И за нарушения транспортной работы предусмотрен очень серьезный штраф", - заявила мэр Самары Елена Лапушкина.
Глава города добавила, что такое финансирование позволит увеличивать зарплату и обновлять инфраструктуру. Станет возможным и ремонт и покупка подвижного состава. Положительный опыт уже есть.
"3 и 13 маршруты поселка Запанской Железнодорожного района. Насколько остро стояла там проблема, люди жаловались: то один придет, второй автобус не приходит, то вообще не пришли, люди опаздывали на работу, в школу и так далее. Мы в текущем году перевели эти автобусы на транспортную работу, и жалоб практически не стало", - напомнила мэр города.
По новой схеме будут работать 14 маршрутов, в том числе №№ 35, 61, 63 - по ним поступает больше всего жалоб от горожан.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.