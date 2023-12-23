С 1 января в Самаре 14 автобусных маршрутов переведут на новую систему оплаты

С 1 января 2024 года 14 маршрутов общественного транспорта в Самаре будут использовать другую систему оплаты - по транспортной работе. Перевозчик будет получать средства за количество совершенных рейсов, а не за число перевезенных пассажиров, сообщили в мэрии города.

"Это позволит нам соблюдать ритмичность, количество выходов. Мы будем контролировать количество автобусов на рейсе, интервал движения. И за нарушения транспортной работы предусмотрен очень серьезный штраф", - заявила мэр Самары Елена Лапушкина.

Глава города добавила, что такое финансирование позволит увеличивать зарплату и обновлять инфраструктуру. Станет возможным и ремонт и покупка подвижного состава. Положительный опыт уже есть.

"3 и 13 маршруты поселка Запанской Железнодорожного района. Насколько остро стояла там проблема, люди жаловались: то один придет, второй автобус не приходит, то вообще не пришли, люди опаздывали на работу, в школу и так далее. Мы в текущем году перевели эти автобусы на транспортную работу, и жалоб практически не стало", - напомнила мэр города.

По новой схеме будут работать 14 маршрутов, в том числе №№ 35, 61, 63 - по ним поступает больше всего жалоб от горожан.