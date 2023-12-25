В Самарском университете прошёл образовательный интенсив "Наставник молодёжи"

Проект Самарского университета им. Королёва "Наставник молодёжи" был реализован в рамках Года педагога и наставника. Участниками интенсива стали 160 человек. Среди них — студенты-руководители объединений и организаций, студенты-наставники, преподаватели и сотрудники университета.

"Формат проведения интенсива нетипичный, — подчеркнула Мария Резниченко, начальник управления внеучебной работы Самарского университета им. Королёва, — мы решили обучать студентов и преподавателей вместе, чтобы подчеркнуть, что желание помогать людям в их развитии не зависит от возраста. Ведь наставник в Самарском университете — это человек, который не жалеет своих сил и времени, чтобы передавать опыт и знания. Одна из целей интенсива — сделать так, чтобы молодёжь смогла по-новому посмотреть на зрелое поколение, а зрелое поколение — на молодёжь".

На протяжении трёх дней участники посещали мастер-классы и тренинги на темы командообразования, лидерства, общались и обменивались опытом. Отдельная точка программы была посвящена работе наставников по направлениям: образование, кураторство, волонтёрство, спорт, культура, патриотизм и профориентация.

Спикерами интенсива выступили эксперты в своих областях: Руслан Хоменко, руководитель Поволжской Школы Ораторского Мастерства и речевой Самообороны, провёл тренинг "Речь и навыки самопрезентации". Надежда Развейкина, финалист окружного этапа флагманского конкурса платформы "Россия — страна возможностей" "Лидеры России", рассказала участникам о том, какие задачи решает наставник с помощью портфолио. А Сергей Тетерский, международный тренер, провёл форсайт-сессию "Наставник — это миссия".

Проект вместил в себя не только образовательную часть, но и развлекательную. Участники смогли познакомиться друг с другом и проверить себя в квизе "Вспомнить всё".

"Мы собрали разновозрастные команды. Игроки разных поколений могли поделиться информацией и ответить на многообразные каверзные вопросы из современной молодежной культуры и исторического наследия. Квиз — важная объединяющая часть интенсива, его главная идея — "вместе мы можем больше", — поделилась Мария Геннадьевна.

Также в рамках проекта прошёл конкурс "Наставник года". Для участия необходимо было подготовить портфолио о своих профессиональных достижениях и о достижениях подопечных, представить проектную идею о развитии наставничества в университете, затем провели открытое голосование наставляемых за своих наставников в группе Вконтакте.

Анастасия Данилина, лаборант отдела реализации молодежной политики, поделилась своими впечатлениями: "Интенсив был очень полезным! Я закрепила уже имеющиеся знания в области грантовой деятельности, узнала много новых подходов в теме лидерства и конфликтологии. Здорово было пообщаться с другими сотрудниками университета и познакомиться с ребятами из студенческих объединений".

Отдельным направлением проекта станет мероприятие "Голоса истории": в двадцати аудиториях университета разместят информационные стенды о жизни и деятельности выдающихся педагогов и наставников Самарского университета, их основных достижениях и открытиях, методах наставничества.

Мария Резниченко уверена, что подобный формат интенсива должен иметь продолжение: "Многим участникам очень понравился проект, и они хотят принять в нём участие в будущем году. Я поддерживаю их инициативу и считаю необходимым проводить подобные встречи наставников Самарского университета регулярно в продуктивных и полезных всем форматах".

Победители интенсива "Наставник молодёжи" — лидеры номинаций: