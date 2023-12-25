В Самарском университете прошёл образовательный интенсив "Наставник молодёжи"

Проект Самарского университета им. Королёва "Наставник молодёжи" был реализован в рамках Года педагога и наставника. Участниками интенсива стали 160 человек. Среди них — студенты-руководители объединений и организаций, студенты-наставники, преподаватели и сотрудники университета.
"Формат проведения интенсива нетипичный, — подчеркнула Мария Резниченко, начальник управления внеучебной работы Самарского университета им. Королёва, — мы решили обучать студентов и преподавателей вместе, чтобы подчеркнуть, что желание помогать людям в их развитии не зависит от возраста. Ведь наставник в Самарском университете — это человек, который не жалеет своих сил и времени, чтобы передавать опыт и знания. Одна из целей интенсива — сделать так, чтобы молодёжь смогла по-новому посмотреть на зрелое поколение, а зрелое поколение — на молодёжь".
На протяжении трёх дней участники посещали мастер-классы и тренинги на темы командообразования, лидерства, общались и обменивались опытом. Отдельная точка программы была посвящена работе наставников по направлениям: образование, кураторство, волонтёрство, спорт, культура, патриотизм и профориентация.
Спикерами интенсива выступили эксперты в своих областях: Руслан Хоменко, руководитель Поволжской Школы Ораторского Мастерства и речевой Самообороны, провёл тренинг "Речь и навыки самопрезентации". Надежда Развейкина, финалист окружного этапа флагманского конкурса платформы "Россия — страна возможностей" "Лидеры России", рассказала участникам о том, какие задачи решает наставник с помощью портфолио. А Сергей Тетерский, международный тренер, провёл форсайт-сессию "Наставник — это миссия".
Проект вместил в себя не только образовательную часть, но и развлекательную. Участники смогли познакомиться друг с другом и проверить себя в квизе "Вспомнить всё".
"Мы собрали разновозрастные команды. Игроки разных поколений могли поделиться информацией и ответить на многообразные каверзные вопросы из современной молодежной культуры и исторического наследия. Квиз — важная объединяющая часть интенсива, его главная идея — "вместе мы можем больше", — поделилась Мария Геннадьевна.
Также в рамках проекта прошёл конкурс "Наставник года". Для участия необходимо было подготовить портфолио о своих профессиональных достижениях и о достижениях подопечных, представить проектную идею о развитии наставничества в университете, затем провели открытое голосование наставляемых за своих наставников в группе Вконтакте.
Анастасия Данилина, лаборант отдела реализации молодежной политики, поделилась своими впечатлениями: "Интенсив был очень полезным! Я закрепила уже имеющиеся знания в области грантовой деятельности, узнала много новых подходов в теме лидерства и конфликтологии. Здорово было пообщаться с другими сотрудниками университета и познакомиться с ребятами из студенческих объединений".
Отдельным направлением проекта станет мероприятие "Голоса истории": в двадцати аудиториях университета разместят информационные стенды о жизни и деятельности выдающихся педагогов и наставников Самарского университета, их основных достижениях и открытиях, методах наставничества.
Мария Резниченко уверена, что подобный формат интенсива должен иметь продолжение: "Многим участникам очень понравился проект, и они хотят принять в нём участие в будущем году. Я поддерживаю их инициативу и считаю необходимым проводить подобные встречи наставников Самарского университета регулярно в продуктивных и полезных всем форматах".
Победители интенсива "Наставник молодёжи" — лидеры номинаций:
- Культура и творчество — Богатырева Елена Дмитриевна, доцент кафедры философии
- Образование — Галанов Кирилл Валерьевич, ассистент кафедры технической кибернетики
- Спорт — Брызгалова Мария Вячеславовна, доцент кафедры физвоспитания
- Волонтёрство — Данилина Анастасия Валерьевна, лаборант отдела реализации молодежной политики
- Кураторство — Доценко Лидия Анатольевна, куратор Самарского университета им. Королёва
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.