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Энергетика ТЭК

Энергетики "ССК" встретили профессиональный праздник на посту в ДНР

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В тот момент, когда большая часть работников самарских энергокомпаний вместе с коллегами отмечали День энергетика на торжественных собраниях в актовых залах, бригада специалистов Самарских электрических сетей АО "ССК" находилась на посту в командировке в городе Снежное, помогая восстановить электроснабжение после ледяного дождя. Бригада из 5 человек уже завершила ремонт высоковольтной ЛЭП, питающей насосную станцию водоканала, и линии, от которой зависит работа предприятия, обеспечивающего ремонт и содержание городской отопительной инфраструктуры. В ближайших планах самарских энергетиков — восстановление энергоснабжения в многоквартирные жилые дома и в один из частных секторов города.

Фото: предоставлено АО "Самарская сетевая компания"

"С советских времен в городе не производились плановый ремонт и замена оборудования. Потому провод на линиях электроснабжения без изоляции, что существенно увеличивает аварийность. Кроме того, в городе, неоднократно подвергавшемся обстрелам с украинской стороны, просто некому было расчищать и обрезать деревья в охранной зоне ЛЭП. Не выдержав непогоды, ветки падали на провода и обрывали их. Наша задача не только восстановить электроснабжение, но и максимально убрать ветки вокруг проводов, чтобы уменьшить риски будущих перебоев в поставке энергии", — рассказали самарские электромонтеры.

Гид потребителя

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