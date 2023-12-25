Энергетики "ССК" встретили профессиональный праздник на посту в ДНР

В тот момент, когда большая часть работников самарских энергокомпаний вместе с коллегами отмечали День энергетика на торжественных собраниях в актовых залах, бригада специалистов Самарских электрических сетей АО "ССК" находилась на посту в командировке в городе Снежное, помогая восстановить электроснабжение после ледяного дождя. Бригада из 5 человек уже завершила ремонт высоковольтной ЛЭП, питающей насосную станцию водоканала, и линии, от которой зависит работа предприятия, обеспечивающего ремонт и содержание городской отопительной инфраструктуры. В ближайших планах самарских энергетиков — восстановление энергоснабжения в многоквартирные жилые дома и в один из частных секторов города.

Фото: предоставлено АО "Самарская сетевая компания"