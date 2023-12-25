Энергетики "ССК" встретили профессиональный праздник на посту в ДНР

В тот момент, когда большая часть работников самарских энергокомпаний вместе с коллегами отмечали День энергетика на торжественных собраниях в актовых залах, бригада специалистов Самарских электрических сетей АО "ССК" находилась на посту в командировке в городе Снежное, помогая восстановить электроснабжение после ледяного дождя. Бригада из 5 человек уже завершила ремонт высоковольтной ЛЭП, питающей насосную станцию водоканала, и линии, от которой зависит работа предприятия, обеспечивающего ремонт и содержание городской отопительной инфраструктуры. В ближайших планах самарских энергетиков — восстановление энергоснабжения в многоквартирные жилые дома и в один из частных секторов города.
"С советских времен в городе не производились плановый ремонт и замена оборудования. Потому провод на линиях электроснабжения без изоляции, что существенно увеличивает аварийность. Кроме того, в городе, неоднократно подвергавшемся обстрелам с украинской стороны, просто некому было расчищать и обрезать деревья в охранной зоне ЛЭП. Не выдержав непогоды, ветки падали на провода и обрывали их. Наша задача не только восстановить электроснабжение, но и максимально убрать ветки вокруг проводов, чтобы уменьшить риски будущих перебоев в поставке энергии", — рассказали самарские электромонтеры.
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А все же аудит надо провести.
Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября
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Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.