16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
АСВ не смогло оспорить решение о субсидиарной ответственности топ-менеджеров Газбанка на 11,7 млрд Президент РСА Евгений Уфимцев: "Средняя стоимость ОСАГО снижается" Экс-председателя совета директоров банка "Волга-Кредит" признали банкротом АСВ не смог исключить Владимира Аветисяна из реестра кредиторов "Газбанка" первой очереди АСВ банкротит экс-представителя главы Чечни в Самарской области

Финансы Экономика и бизнес

В Самарской области проходит ежегодная акция "В новый год без налоговых долгов"

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 68
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

1 декабря 2023 года истек срок для своевременной уплаты физическими лицами имущественных налогов за 2022 год. Если налогоплательщик не заплатил вовремя, то уже со следующего дня он стал должником. За несвоевременную уплату налогов предусмотрены пени, которые начисляются за каждый календарный день просрочки, начиная со следующего за установленным законодательством днем уплаты налога.

Получить информацию о наличии или отсутствии задолженности по налогам можно в "Личном кабинете налогоплательщика" на сайте ФНС России, портале "Госуслуги" или в любой налоговой инспекции Самарской области.

Оплатить задолженность по налогам можно любым удобным способом:

  • онлайн через интернет-сервисы на сайте ФНС России "Личный кабинет для физических лиц" или "Уплата налогов и пошлин";
  • онлайн через "личный кабинет" на портале "Госуслуги";
  • с помощью мобильного приложения "Налоги ФЛ";
  • в ближайшем отделении (или терминале) банка или Почты России.

Своевременная уплата налогов позволяет гражданам избежать таких негативных последствий, как начисление пени, взыскание сумм в судебном порядке с удержанием долга и судебных издержек из зарплаты или пенсии, запрет на совершение регистрационных действий с имуществом, арест имущества с последующей продажей, ограничение на выезд должника из Российской Федерации.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вероника Яблокова 01 ноября 2023 12:11 На AIJ Junior школьники узнают, какие супервозможности дает искусственный интеллект

Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.

Сергей Калуга 03 октября 2023 13:18 Электронный сертификат: программа техпомощи на дорогах вышла на новый уровень

Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?

Алексей Воробьев 13 сентября 2023 11:14 Герман Греф на ВЭФ ознакомился с результатами Дальневосточного центра искусственного интеллекта

Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах

Алексей Воробьев 08 сентября 2023 10:57 AI Challenge: участники из 35 стран присоединились к международному конкурсу по искусственному интеллекту

Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.

Алексей Воробьев 21 августа 2023 07:41 Сбер поможет юрлицам зарегистрировать залог недвижимости онлайн

Электронная регистрация договоров залога недвижимости через Сбер действительно сэкономит нам время и усилия. Какое удовольствие, что можно избавиться от очередей и бумажной волокиты.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31