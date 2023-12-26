В Самарской области проходит ежегодная акция "В новый год без налоговых долгов"

1 декабря 2023 года истек срок для своевременной уплаты физическими лицами имущественных налогов за 2022 год. Если налогоплательщик не заплатил вовремя, то уже со следующего дня он стал должником. За несвоевременную уплату налогов предусмотрены пени, которые начисляются за каждый календарный день просрочки, начиная со следующего за установленным законодательством днем уплаты налога.

Получить информацию о наличии или отсутствии задолженности по налогам можно в "Личном кабинете налогоплательщика" на сайте ФНС России, портале "Госуслуги" или в любой налоговой инспекции Самарской области.

Оплатить задолженность по налогам можно любым удобным способом:

онлайн через интернет-сервисы на сайте ФНС России "Личный кабинет для физических лиц" или "Уплата налогов и пошлин";

онлайн через "личный кабинет" на портале "Госуслуги";

с помощью мобильного приложения "Налоги ФЛ";

в ближайшем отделении (или терминале) банка или Почты России.

Своевременная уплата налогов позволяет гражданам избежать таких негативных последствий, как начисление пени, взыскание сумм в судебном порядке с удержанием долга и судебных издержек из зарплаты или пенсии, запрет на совершение регистрационных действий с имуществом, арест имущества с последующей продажей, ограничение на выезд должника из Российской Федерации.