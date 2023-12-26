16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Федеральные эксперты высоко оценили готовность Самарской области к внедрению БАС Самарский "Союз-2.1б" успешно вывел на орбиту спутник для Минобороны РФ Гидрометеорологический спутник "Арктика-М" №2 выведен на орбиту "ОДК-Кузнецов" довыпустил акций на 30 млрд рублей "Прогресс МС-25", запущенный самарским "Союзом-2.1а", прибыл на МКС

Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Федеральные эксперты высоко оценили готовность Самарской области к внедрению БАС

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 44
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Впервые в России ведущие федеральные эксперты и предприятия в сфере беспилотных авиационных систем собрались в Самарской области, чтобы обсудить развитие новой отрасли БАС. В расширенном выездном совещании приняли участие представители правительства Самарской области, Росавиации, Госкорпорации по организации воздушного движения РФ, научно-производственного центра "БАС Самара", а также научно-исследовательских центров, институтов развития и предприятий производителей БАС.

Фото: минэкономразвития Самарской области

Накануне глава региона Дмитрий Азаров запустил первый этап производства беспилотников в Самарской области. Строительство завода по производству БАС в ОЭЗ "Тольятти" ведет компания "Транспорт будущего". Проект по созданию в регионе кластера БАС реализуется при прямой поддержке президента России Владимира Путина.

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов представил участникам заседания результаты масштабной работы по созданию кластера беспилотных авиационных систем, которую команда региона ведет совместно с инвестором — компанией "Транспорт Будущего".

По его словам, благодаря участию губернатора Дмитрия Азарова, в рекордные сроки была подготовлена и направлена в федеральное минэкономразвития заявка с инициативой внедрения экспериментального правового режима (ЭПР).

Параллельно проект согласовали в Самарской губернской думе, и уже 9 ноября 2023 года было принято постановление правительства РФ "Об установлении экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций и утверждении Программы экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по эксплуатации беспилотных авиационных систем в Самарской области".

"ЭПР даст региону возможность стать точкой роста развития отрасли БАС для скорейшего внедрения новых технологий в экономику страны. Применяя опытные дроны, проводя экспертизы и сертификацию новых образцов, мы ускорим это развитие. Для этого в Самарской области уже создан специальный Научно-производственный центр, открыто опытное производство самих беспилотников, на финальной стадии утверждение посадочных площадок для развития БАС", — акцентировал Дмитрий Богданов.

В регионе представлены компетенции по всем стадиям жизненного цикла для развития отрасли беспилотной авиации: от производства самих беспилотников до их комплектующих, от генерации идей и НИОКР до использования конечного продукта. Дроны, которые будут разрабатывать и производить в Самарской области, планируется применять для воздушной перевозки грузов, выполнения авиационных работ, включая работы по обработке сельскохозяйственных угодий, для целей МЧС, мониторинга протяженных объектов инфраструктуры и др.

Таким образом, регион станет передовой технологической площадкой, на которой будут тестироваться и внедряться инновационные решения в сфере беспилотной авиации по многим направлениям деятельности.

Глава областного минэкономразвития также рассказал о создании научно- производственного центра в сфере БАС на площадке технопарка "Жигулевская долина". "Всего три субъекта страны отобраны в качестве пилотных регионов готовы для этой работы, — акцентировал Дмитрий Богданов. — Кроме того, в Самарской области опережающими темпами идет создание дронопортов, где будет внедряться новое оборудование, тестироваться новые технологии совмещения работы беспилотников и других видов транспорта".

В регионе уже активно работают предприятия, которые разрабатывают, выпускают и тестируют грузовые беспилотники. Так, пилотируется совместный проект с Минздравом РФ по перемещению лекарственных препаратов в труднодоступные территории, тестируются дроны в сфере сельского хозяйства.

"Все эти факторы позволили региону получить поддержку на федеральном уровне для создания центра разработок, который будет работать не только на Самарскую область, но в целом на всю страну. Мы создаем его с компанией "Транспорт будущего", с другими отраслевыми предприятиями, с командой технопарка "Жигулевская долина", а также используя льготные налоговые режимы для инвесторов, в том числе, в особой экономической зоне", — перечислил Дмитрий Богданов.

Начальник управления радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи Росавиации Эдуард Войтовский обратил внимание на большую проделанную работу команды Самарской области и назвал регион ледоколом, которому предстоит роль первооткрывателя в непростом, но очень интересном пути по развитию национального проекта по развитию беспилотных авиационных систем. Он также отметил, что приобретенный губернией опыт в дальнейшем будет транслирован на другие регионы России.

Участники совещания также обсуждали технические особенности цифровых платформ информационного обеспечения полетов беспилотных воздушных судов. В частности, Дмитрий Бобылев, генеральный директор ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации", предложил синхронизировать цифровые системы всех участников проекта для эффективного развития отрасли.

В завершение дня участники выездного совещания встретились с самарскими предприятиями участниками кластера производителей БАС, где акцентировали внимание предпринимателей на возможность встать у истоков зарождения новой отрасли экономики.

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Герасимов 13 августа 2018 15:44 РКЦ "Прогресс" возобновит работы над созданием самолета "Рысачок"

Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.

Евгения Степанова 21 февраля 2018 13:26 Игорь Комаров назвал анекдотом слухи об объединении РКЦ "Прогресс" с другими предприятиями отрасли

Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.

Виктор Морозов 20 февраля 2018 17:42 Игорь Комаров назвал анекдотом слухи об объединении РКЦ "Прогресс" с другими предприятиями отрасли

я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.

Art Markin 20 февраля 2018 16:59 Врио гендиректора РКЦ "Прогресс" может быть назначен Равиль Ахметов

Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....

Павел Фирсов 03 ноября 2015 16:54 Американская ракета Antares потерпела крушение из-за взрыва в турбонасосе модифицированного двигателя НК-33

"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?

Фото на сайте

"Авиаагрегат" отметил 10-летний юбилей Госкорпорации "Ростех" спортивными соревнованиями

"Авиаагрегат" отметил 10-летний юбилей Госкорпорации "Ростех" спортивными соревнованиями

На предприятии "АэроВолга" началось серийное производство сверхлегкого самолета-амфибии "Borey"

На предприятии "АэроВолга" началось серийное производство сверхлегкого самолета-амфибии "Borey"

Кластерный инжиниринговый центр продвигает беспилотники на высококонкурентный рынок

Кластерный инжиниринговый центр продвигает беспилотники на высококонкурентный рынок

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31