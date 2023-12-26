Федеральные эксперты высоко оценили готовность Самарской области к внедрению БАС

Впервые в России ведущие федеральные эксперты и предприятия в сфере беспилотных авиационных систем собрались в Самарской области, чтобы обсудить развитие новой отрасли БАС. В расширенном выездном совещании приняли участие представители правительства Самарской области, Росавиации, Госкорпорации по организации воздушного движения РФ, научно-производственного центра "БАС Самара", а также научно-исследовательских центров, институтов развития и предприятий производителей БАС.

Накануне глава региона Дмитрий Азаров запустил первый этап производства беспилотников в Самарской области. Строительство завода по производству БАС в ОЭЗ "Тольятти" ведет компания "Транспорт будущего". Проект по созданию в регионе кластера БАС реализуется при прямой поддержке президента России Владимира Путина.

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов представил участникам заседания результаты масштабной работы по созданию кластера беспилотных авиационных систем, которую команда региона ведет совместно с инвестором — компанией "Транспорт Будущего".

По его словам, благодаря участию губернатора Дмитрия Азарова, в рекордные сроки была подготовлена и направлена в федеральное минэкономразвития заявка с инициативой внедрения экспериментального правового режима (ЭПР).

Параллельно проект согласовали в Самарской губернской думе, и уже 9 ноября 2023 года было принято постановление правительства РФ "Об установлении экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций и утверждении Программы экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по эксплуатации беспилотных авиационных систем в Самарской области".

"ЭПР даст региону возможность стать точкой роста развития отрасли БАС для скорейшего внедрения новых технологий в экономику страны. Применяя опытные дроны, проводя экспертизы и сертификацию новых образцов, мы ускорим это развитие. Для этого в Самарской области уже создан специальный Научно-производственный центр, открыто опытное производство самих беспилотников, на финальной стадии утверждение посадочных площадок для развития БАС", — акцентировал Дмитрий Богданов.

В регионе представлены компетенции по всем стадиям жизненного цикла для развития отрасли беспилотной авиации: от производства самих беспилотников до их комплектующих, от генерации идей и НИОКР до использования конечного продукта. Дроны, которые будут разрабатывать и производить в Самарской области, планируется применять для воздушной перевозки грузов, выполнения авиационных работ, включая работы по обработке сельскохозяйственных угодий, для целей МЧС, мониторинга протяженных объектов инфраструктуры и др.

Таким образом, регион станет передовой технологической площадкой, на которой будут тестироваться и внедряться инновационные решения в сфере беспилотной авиации по многим направлениям деятельности.

Глава областного минэкономразвития также рассказал о создании научно- производственного центра в сфере БАС на площадке технопарка "Жигулевская долина". "Всего три субъекта страны отобраны в качестве пилотных регионов готовы для этой работы, — акцентировал Дмитрий Богданов. — Кроме того, в Самарской области опережающими темпами идет создание дронопортов, где будет внедряться новое оборудование, тестироваться новые технологии совмещения работы беспилотников и других видов транспорта".

В регионе уже активно работают предприятия, которые разрабатывают, выпускают и тестируют грузовые беспилотники. Так, пилотируется совместный проект с Минздравом РФ по перемещению лекарственных препаратов в труднодоступные территории, тестируются дроны в сфере сельского хозяйства.

"Все эти факторы позволили региону получить поддержку на федеральном уровне для создания центра разработок, который будет работать не только на Самарскую область, но в целом на всю страну. Мы создаем его с компанией "Транспорт будущего", с другими отраслевыми предприятиями, с командой технопарка "Жигулевская долина", а также используя льготные налоговые режимы для инвесторов, в том числе, в особой экономической зоне", — перечислил Дмитрий Богданов.

Начальник управления радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи Росавиации Эдуард Войтовский обратил внимание на большую проделанную работу команды Самарской области и назвал регион ледоколом, которому предстоит роль первооткрывателя в непростом, но очень интересном пути по развитию национального проекта по развитию беспилотных авиационных систем. Он также отметил, что приобретенный губернией опыт в дальнейшем будет транслирован на другие регионы России.

Участники совещания также обсуждали технические особенности цифровых платформ информационного обеспечения полетов беспилотных воздушных судов. В частности, Дмитрий Бобылев, генеральный директор ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации", предложил синхронизировать цифровые системы всех участников проекта для эффективного развития отрасли.

В завершение дня участники выездного совещания встретились с самарскими предприятиями участниками кластера производителей БАС, где акцентировали внимание предпринимателей на возможность встать у истоков зарождения новой отрасли экономики.