Исследование "Ингосстраха" и НАФИ: как изменились расходы россиян в 2023 году?

В 2022 году в топ-3 наиболее распространенных расходов россиян входили траты на продукты, одежду, обувь и жилье. На что сегодня россияне расходуют средства чаще всего и как изменилась структура расходов жителей нашей страны за последние 12 месяцев — показывает новое исследование "Ингосстраха" и НАФИ.

В рамках исследования россиянам предлагалось оценить, какую долю бюджета они тратили на те или иные статьи расходов. Первая волна опроса прошла в 2022 году, вторая — в декабре 2023 года.

ТОП-3 статей расходов россиян

Первое место — продукты питания. Как в 2022, так и в 2023 году, наибольшую долю в структуре семейного или личного бюджета россиян занимают расходы на продукты питания. Сейчас такие расходы в среднем составляют 31% от всех ежемесячных трат. В 2022 году доля расходов на продукты питания была несколько выше — 35%.

Доля трат на продукты питания выше у россиян старше 45 лет (они тратят порядка 33% бюджета против 22% среди молодежи) и жителей Центрального федерального округа (36%).

Второе место — одежда и обувь. Вторая по объему статья расходов россиян — покупка одежды и обуви. В 2023 году на это жители нашей страны в среднем тратили 15% от общего бюджета, что на 4 п. п. выше, чем в прошлом (11%).

Самые объемные расходы на одежду и обувь — у опрошенных старше 45 лет (16% бюджета).

Третье место — транспорт и жилье. Третье место по объему трат в общей структуре расходов россиян в 2023 году занимают расходы на личный или общественный транспорт, а также жилищные расходы. В среднем жители нашей страны тратят на эти позиции по 11% своего бюджета. И если в динамике за последний год расходы на ЖКХ, аренду жилья и прочее остались практически без изменений, то транспортные расходы (содержание личного автомобиля, проезд в общественном транспорте, поездки на такси) выросли на 2 п. п. (9% в 2022 году).

Самые большие расходы на транспорт сегодня — у работающих россиян (12% бюджета) и респондентов с высоким уровнем дохода (18%), а на жилье — у молодых россиян от 18 до 24 лет (16%).

Сокращение второстепенных трат

Что касается второстепенных трат, которые не входят в основные и самые крупные категории статей расходов, то значимое место там занимают расходы, связанные с медициной и здоровьем. Как в этом, так и в прошлом году жители нашей страны тратили на лекарства и медицинское обслуживание по 9% от общего бюджета.

Траты на досуг и культуру остались за год практически без изменений (8% в 2023 году, 7% в 2022). А вот траты на образование, в том числе на дополнительное образование для детей, траты на общепит (кафе и рестораны) заметно сократились.

"Результаты исследования показывают, что траты опрошенных по сравнению с 2022 годом существенно изменились. Если в прошлом году у россиян на образование и рестораны приходилось 16% расходов, то в 2023 году эти расходы сократились вполовину — до 8%. Произошло изменение поведенческих привычек населения, вызванное различными факторами, в том числе инфляцией в таких категориях, как продукты питания, одежда и обувь, а также транспорт. При этом происходит сокращение расходов и на продукты питания — такие изменения связаны с необходимостью высвобождения средств для удовлетворения своих потребностей в других категориях. В целом, можно сказать, что у россиян растёт доля первичных расходов по сравнению со второстепенными", — отметила Евгения Васильева, директор центра стратегического анализа "Ингосстраха".