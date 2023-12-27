В Самарскую область поставлена партия вакцин для профилактики кори, краснухи и паротита

В Самарскую область поставили партию вакцин для профилактики кори, краснухи и паротита. Об этом сообщил глава регионального минздрава Армен Бенян.

"В Самарскую область осуществлена федеральная поставка комбинированных вакцин для профилактики кори, краснухи и паротита — более 9 тыс. доз. На этой неделе они будут доставлены в детские поликлиники. Врачи-педиатры организуют по графику приглашение детей на иммунизацию по Национальному календарю профилактических прививок. В начале следующего года ожидаем новые партии вакцин в рамках централизованных поставок", — рассказал врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян.