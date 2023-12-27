С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель "Союз-2.1в"

В среду, 27 декабря, в 10:03 мск с космодрома Плесецк боевыми расчетами Космических войск Воздушно-космических сил проведен пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России, сообщает Роскосмос.

Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. После старта ракета-носитель "Союз-2.1в" взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра им. Г. С. Титова.

В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск Воздушно-космических сил.

С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме.