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Здравоохранение Общество

Четверть россиян испытывают беспокойство за свое здоровье

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Каждый четвертый россиянин называет себя ипохондриком — то есть испытывает постоянное беспокойство по поводу своего здоровья и боится обнаружить у себя какое-нибудь тяжелое заболевание. Мужчин в этой категории больше, чем женщин (59% против 41%), выяснили СК "Росгосстрах" и банк "Открытие" (входит в группу ВТБ).

60% респондентов, которые испытывают повышенную тревожность по поводу здоровья, рассказали, что сильно переживают не только за себя, но и за здоровье всех родных. Кроме того, 39% респондентов признались, что тревожность по поводу здоровья негативно влияет на их жизнь. Еще 40% также иногда отмечают отрицательное влияние ипохондрии, но пытаются контролировать тревогу, а 8% не считают, что их беспокойство излишнее.

Россияне пытаются разными способами справиться с повышенной тревожностью по поводу здоровья:

  • занимаются самодиагностикой и самолечением — 32%;
  • применяют методы релаксации и медитации для снятия тревоги — 27%;
  • обсуждают свои беспокойства с близкими — 23%;
  • отвлекаются с помощью спорта и хобби — 19%;
  • ходят к психологу — 13%;
  • регулярно проходят обследования и чекапы — 9%.

13% россиян признались, что регулярно обращаются к поисковым системам в интернете, чтобы "загуглить" информацию о подозрительном симптоме. Еще 56% делают это время от времени, если симптомы беспокоят, а к врачу попасть возможности нет.

Прием у врача заставляет нервничать каждого пятого респондента. Еще 43% признались, что испытывают стресс, но все зависит от того, к какому специалисту и на какую процедуру пришли. Выражается этот стресс в виде повышенной тревожности (42%), учащенного сердцебиения (22%), слабости (20%), обгрызания ногтей / кусания губ (16%).

Россияне также рассказали, почему боятся посещать доктора:

  • опасаются, что обнаружат серьезное заболевание — 27%;
  • не доверяют врачам из-за прошлого негативного опыта — 22%;
  • просто боятся врачей — 21%;
  • боятся боли — 18%;
  • опасаются, что врач может назначить неверное лечение — 12%.

"Умеренная озабоченность проблемами здоровья, не переходящая в навязчивые состояния, это нормально. Сегодня мы видим, что интерес к превентивной медицине становится все более высоким. По данным "Росгосстраха", спрос на чекапы в программах ДМС за последний год вырос на 15%. Эти данные подтверждают и результаты опроса. Самыми распространенными мерами для профилактики заболеваний и поддержания здоровья стали прием витаминов и БАДов для укрепления иммунитета (23%), ведение здорового образа жизни (21%) и регулярное прохождение медицинских осмотров и чекапов (16%)", — говорит заместитель директора Департамента методологии и андеррайтинга личного страхования "Росгосстраха" Ольга Купцова.

Репрезентативный опрос проведен в декабре 2023 года среди 1276 респондентов старше 18 лет из всех федеральных округов

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