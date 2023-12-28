Ольга Малышева: "В 2023 году мы обработали от борщевика 178 муниципальных образований по России"

Если взглянуть на интерактивную карту распространения ядовитого борщевика, станет ясно, отчего болит голова у многих отечественных аграриев и чиновников из региональных минсельхозов. Красными точками усыпана львиная доля европейской части страны. Борщевик — бич времени. Но совладать с ним, искоренив подчистую, способны пока единицы. Самарское ООО "Оплот" — одна из компаний, где всего за три года сумели выстроить и отладить эффективную и экономически оправданную систему по борьбе с борщевиком. О том, как завершился в 2023 году сезон борьбы с карантинными растениями и вредителями, в интервью Итогам Года рассказала специалист "Оплота" Ольга Малышева.

Трудно искореняется и очень опасен

— Ольга Васильевна, сразу о главном: в чем корень зла борщевика и почему его необходимо уничтожать?

— Борщевик — огромное зонтичное растение с большими листьями, сильным трубчатым стеблем. Оно многолетнее, размножается стремительно и дает больше 300 000 семян за раз. У него две беды: во-первых, его практически невозможно извести, во-вторых, это, действительно, очень опасное растение, оставляющее сильные ожоги на теле человека, которые лечатся годами. Многие подрядчики, которые пытаются с ним бороться, делают из года в год одну и ту же ошибку: обрабатывают землю обычными гербицидами, всем привычными "Торнадо", "Силачом", но не учитывают строение борщевика. При такой обработке сжигается лишь верхушка, листья и стебель на начальной стадии. Корень же остается не убиваемым. Результата такой обработки хватает только на один сезон, а на следующий год растение появляется снова. Злое растение нацелено на размножение. Оно при кошении даже не тратит времени на листья: вырастает пенек и из него тут же появляется корзинка с семенами.

— Как давно вы работаете с борщевиком, вернее, против него? В каких регионах и сколько гектаров отработали в 2023 году?

— Этот проект мы взяли недавно, ведем его третий год. Участвуем в торгах, выигрываем тендеры. Первым регионом три года назад стал Высокогорский район Татарстана. Здесь мы впервые применили препарат АНКОР 85, который предоставили наши партнеры — компания "Гербицид-холдинг". Химикат хоть и сильный, но безопасный, относится к третьему классу опасности. Мы целенаправленно искали средство для борьбы с борщевиком, и АНКОР 85 оказался настолько эффективен, что теперь работаем только на нем. Он действует медленнее, чем обычные гербициды, не пару недель, а около месяца. После обработки карантинное растение стоит где-то 3-4 недели. За это время, проходя через зеленую массу, яд доходит до корня. И когда это происходит, борщевик рассыпается в труху и больше не встает. На следующий год на этом месте происходит замещение другими растениями. Когда мы оценили эффективность применения этого препарата, стали играть в тендерах и в других регионах. В этом году расширили географию: отыграли Кировскую область, Удмуртию, Чувашию, еще один район в Казани и Подмосковье. В общей сложности обработали более 2000 га.

— В Самарской области борщевика нет?

— Если посмотреть на интерактивную карту РФ по распространению борщевика, то можно увидеть, что Самарская область окружена со всех сторон. Но пока здесь не зафиксировано случаев произрастания.

— А что может спровоцировать его появление в нашем регионе? Ветра?

— Ветра вряд ли, реки опаснее. В основном он сплавляется по воде и распространяет семена. Еще машины на колесах перевозят. И если где-то в губернии возникают вопросы или сомнения, а не борщевик ли тут проклюнулся, мы немедленно выезжаем и фотографируем. Уезжаем, перекрестившись и убедившись, что это не ядовитый борщевик Сосновского, а другая, безобидная, разновидность. Но мне известны случаи в других регионах, когда люди даже дома оставляли и уходили жить в другое место, потому что очень трудно существовать в условиях, когда тебя окружают шелестящие четырехметровые ядовитые заросли.

Эта работа и опасна и трудна

— Как выстроена система по борьбе с этим растением в компании?

— Мы работаем несколькими бригадами, оборудование предоставляем сами. Все машины с прицепами отправляются на места в начале агросезона. Важно застать борщевик в ранней фазе, пока он маленький. Технологический цикл обработки такой же, как при работе с обычными ядохимикатами: важно успеть обработать площади до наступления жары, в безветренную погоду, без осадков, обычно это, как правило, с 5 до 10 утра. Затем еще один проход — вечером.

И так — в течение месяца. В 2023 году у нас в работе было 178 муниципальных образований по всей России.

— Вы уже упомянули, что опасность растения в том, что человек получает сильный и мучительно долго заживающий ожог с волдырем. Сами не страдали от ожогов?

— Все работают в спецкостюмах. За три года мы перебрали, наверное, 40 видов разных костюмов, пока, наконец, не нашли тот, который действительно не пропускает сок борщевика. Одежда должна быть влагоотталкивающей, достаточно плотной и в то же время дышащей, потому что приходится ходить пешком, носить в руках опрыскиватели.

— Кроме вас кто-то работает с борщевиком?

— Многие работают, но некоторые, прямо скажем, не совсем подкованы в вопросах обработки и специфике деятельности. Проблема в тендерных закупках: человек увидел цифры: "400 га, 6 млн рублей" и в глазах счетчики закрутились. Но, во-первых, это торги и цена падает. Во-вторых, никто не учитывает, что кроме выигранного тендера потом надо еще и работать, и не просто "вышел, полил, как в огороде сорняки, и все". На такие объемы всегда требуется целое производство со своим циклом: необходима техника безопасности, важно соблюдать технологический цикл по химии, правильно выбирать время обработки. Не всем это известно и специалистов мало.

"Мы готовы к борьбе с повиликой"

— Как обстоят дела с другими карантинными растениями? Стало ли их меньше, чем, скажем, 10-15 лет назад? Или, напротив, появились какие-то новые?

— По Самарской области мы принимали участие в борьбе с карантинным растением "Амброзия трехраздельная" с 2019 года, по программе Министерства сельского хозяйства Самарской области. Это тоже карантинное растение, очень опасное, вызывает сильную аллергию вплоть до отека Квинке. Охватили практически все северные районы: Елховку, Кошки, Сергиевск, Исаклы, Похвистнево, Камышлу. В этом году обработали от амброзии четыре района — Камышлинский, Клявлинский, Исаклинский и Красноярский. За четыре года количество амброзии намного сократилось. Сейчас эта программа заканчивается. Мы уничтожили амброзию процентов на 70%, а в некоторых селах ее сейчас вообще нет. Но появилась новая проблема: в Самарской области обнаружили новый карантинный сорняк повилику. Точнее, его давно знают, но никто с ним не боролся, и он распространил свое влияние. Это паразит, питается от культурных растений. У него нет корней, листьев, он как паутина и имеет вегетативную систему размножения. Колесо машины проехало, мелкий кусок оторвался — и понеслось: повилика тут же прижилась в новом месте. Мы подготовили программу-презентацию по его уничтожению. У нас есть все технические возможности, чтобы начать борьбу.

— Каких насекомых-вредителей в этом году уничтожали?

— В этом году обрабатывали лесные территории от гусениц непарного шелкопряда. Был очень большой очаг по лесам — в Самарской, Ульяновской областях, в Татарстане. В лесах мы работаем на КАМАЗах с помощью установки ГАРД, придуманной нашими башкирскими коллегами. Проезжаем по техническим просекам, которые делают лесники для своих нужд. Установка обрабатывает территорию вокруг на 600 метров, а лес еще дальше в себя затягивает, благодаря чему эффективность выше, нежели у обработки с самолета, когда ядохимикат распрыскивается сверху и не доходит до корней. А вся зараза лезет именно снизу. Преимуществ у установки ГАРД много. Она за короткое время делает очень большой объем работы — около 2000 га за смену. Эффективность при обработке установкой достигает 98%.

Дешевле и эффективнее

— А мелкие фермерские хозяйства обрабатываете?

— Зовут и, как правило, мы откликаемся, нам это нетрудно. Если у какого-то заказчика поле всего на 100 или 200 га, то вряд ли к нему полетит самолет. Наемная штанговая установка тоже, скорее всего, не поедет. А мы самоходные, нам проще. К тому же у нас преимущество в оптимизации процесса. Если работает штанга или самолет, всегда нужно держать еще три бригады на поле: одна подвозит воду, вторая ядохимикаты, третья ГСМ. А это все — расходы. В нашем случае все гораздо проще: заливаем несколько тонн воды, берем на борт препараты — все. Нам нужен только один человек от заказчика — поле показать. Далее мы выставляем по навигатору треки и работаем. Все это, разумеется, отражается на стоимости. У нас услуги дешевле, чем у самолетов и штанговых опрыскивателей, но эффективность от этого не страдает.

— Осень и зима для фермеров — время подводить итоги, анализировать эффективность совокупных действий и думать, как повысить производительность. Успели подвести итог?

— В этом году мы расширили географию своей работы и вышли в завершение агросезона с хорошими показателями. Результативность была видна невооруженным глазом, во всех регионах нашу работу по достоинству оценили. Кроме того, мы сделали неплохой задел на будущий год. Нас уже ждут в Татарстане, Удмуртии, Кировской области. Сейчас начинаем серьезную подготовку, а также в планах — расширить объем работ по борщевику.