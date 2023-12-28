В Самарской области впервые беспилотник доставил лекарства на другой берег Волги

В Самарской области впервые с помощью беспилотника организована доставка лекарственных препаратов через Волгу в село Рождествено, сообщает региональный минздрав.

"Волжская больница участвует в проекте по применению беспилотников для нужд здравоохранения. Среди основных задач — доставка медикаментов из центральной аптеки до пунктов выдачи пациентам, биологического материала из пунктов приема до клинико-диагностической лаборатории, а также документации, в том числе медицинской. Территория района — протяженная, наши подразделения находятся на достаточно большом расстоянии. Доставка медицинских грузов на автомобилях порой занимает много времени с учетом расположения трасс, разной дорожной ситуации и доступности. Поэтому участие в проекте — значимый шаг в обеспечении оперативности и мобильности нашей работы", — рассказал главный врач Волжской клинической районной больницы Сергей Братко.

На другом берегу Волги работают несколько подразделений Волжской больницы — поликлиника, стационар и пять фельдшерско-акушерских пунктов.

Тестовые полеты проводятся из микрорайона Южный город в села Рождествено, Подгоры и Спиридоновка.

Беспилотник может доставлять медицинский груз — лекарства, вакцины, биоматериал — весом до 5 кг.

Время доставки по воздуху сокращается в несколько раз.