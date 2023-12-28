УК из Тольятти заплатит пенсионерке за падение на неочищенном тротуаре

Комсомольский районный суд Тольятти обязал управляющую компанию компенсировать моральный вред женщине, упавшей на нечищеном тротуаре. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
30 декабря 2022 г. на тротуаре возле дома №16 по ул. Матросова упала пенсионерка. При этом тротуар был покрыт льдом, не обработан реагентом и песком и не очищен до асфальта.
Пострадавшей пришлось перенести две операции, долго пролежать в больнице.
Прокуратура района потребовала взыскать с УК ООО "ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА" компенсацию морального вреда 200 тыс. руб., а также возместить затраты на лечение - 4,1 тыс. рублей. Суд поддержал надзорное ведомство.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.