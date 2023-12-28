УК из Тольятти заплатит пенсионерке за падение на неочищенном тротуаре

Комсомольский районный суд Тольятти обязал управляющую компанию компенсировать моральный вред женщине, упавшей на нечищеном тротуаре. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

30 декабря 2022 г. на тротуаре возле дома №16 по ул. Матросова упала пенсионерка. При этом тротуар был покрыт льдом, не обработан реагентом и песком и не очищен до асфальта.

Пострадавшей пришлось перенести две операции, долго пролежать в больнице.

Прокуратура района потребовала взыскать с УК ООО "ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА" компенсацию морального вреда 200 тыс. руб., а также возместить затраты на лечение - 4,1 тыс. рублей. Суд поддержал надзорное ведомство.