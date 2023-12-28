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Происшествия

УК из Тольятти заплатит пенсионерке за падение на неочищенном тротуаре

ТОЛЬЯТТИ. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Комсомольский районный суд Тольятти обязал управляющую компанию компенсировать моральный вред женщине, упавшей на нечищеном тротуаре. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

30 декабря 2022 г. на тротуаре возле дома №16 по ул. Матросова упала пенсионерка. При этом тротуар был покрыт льдом, не обработан реагентом и песком и не очищен до асфальта.

Пострадавшей пришлось перенести две операции, долго пролежать в больнице.

Прокуратура района потребовала взыскать с УК ООО "ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА" компенсацию морального вреда 200 тыс. руб., а также возместить затраты на лечение - 4,1 тыс. рублей. Суд поддержал надзорное ведомство.

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