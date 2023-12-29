Самарские рапиристы выиграли командный турнир на Кубке России

В Сириусе (Сочи) состоялся последний крупный турнир 2023 года по фехтованию — Кубок России. В командном турнире среди рапиристов победителями стала сборная Самарской области — Антон Бородачев, Кирилл Бородачев и Дмитрий Трофимов. В финале они обыграли соперников из Башкортостана со счетом 45:35, сообщает пресс-служба регионального минспорта.

В личном турнире чемпионом стал самарец Антон Бородачев. Этот турнир он выиграл в третий раз подряд. Ранее в этом виде оружия добиться рекорда не удавалось ни одному фехтовальщику за всю 65-летнюю историю этих соревнований.

В женском турнире шпажисток бронзовую медаль завоевала спортсменка 63 региона Екатерина Тарасова. В борьбе за выход в финал воспитанница Михаила Иевлева уступила москвичке Анастасии Илющенко (11:15).