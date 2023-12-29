"Все хиты из фильмов Кустурицы" прозвучат в Тольяттинской и Самарской филармониях

"Все хиты из фильмов Кустурицы" можно будет услышать 7 января в 17:00 в Тольяттинской филармонии и 8 января в 17:00 в Самарской филармонии. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Самарской области.

"Большой юбилейный концерт оркестра EXILADOS — это история любви в ритме зажигательных балканских и цыганских мелодий. Это настоящий праздник жизни в духе фильмов Эмира Кустурицы. Это горючая смесь из сочных басов и битов, а также пронзительных тембров духовых инструментов, зовущих танцевать", - сообщают организаторы.

Оркестр балканской и цыганской музыки "EXILADOS" — единственный оркестр в России, который был приглашен участвовать в одном ролике с Эмиром Кустурицей, живым символом современной балканской культуры.

Сердце коллектива — музыканты из самых известных духовых проектов Москвы. Трубачи, тубисты, саксофонисты самозабвенно играют в темпах, захватывающих дух, а красивейшие танцовщицы вторят им на страстном языке цыганского танца.

Билеты доступны по Пушкинской карте.