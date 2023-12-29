Аналитика CloudMTS: спрос на облачные услуги в Самарской области за год вырос почти на четверть

Число компаний, пользующихся услугами CloudMTS в Самарской области за год выросло на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего затраты компаний на облако увеличились в сфере строительства, а также оптовой и розничной торговле.
Чаще всего услугами провайдера в регионе пользуются компании из сфер строительства и предоставления услуг (по 24%), в 18% случаев — предприятия из сферы разработки и оптовой и розничной торговли. Больше всего затраты компаний на облака выросли в сфере строительства, а также оптовой и розничной торговле.
Самой популярной облачной услугой в регионе является виртуальная инфраструктура. Ее используют 65% клиентов CloudMTS, 18% компаний делают резервное копирование данных в облаке, 12% используют сервис быстрой доставки контента Cloud CDN.
Схожая ситуация наблюдается во всем Поволжье: 62% клиентов провайдера в федеральном округе пользуются виртуальной инфраструктурой, 35% — резервным копированием данных, 13% — виртуальным диском CloudMTS и объектным хранилищем, 5% — офисным ПО в облаке.
Больше всего затраты компаний в округе выросли на офисное ПО — в 4,3 раза, катастрофоустойчивую инфраструктуру — в 2,6 раза, резервное копирование данных в облаке — в 2,2 раза, сервис управления распределенными сетями (SD-WAN) — в 1,3 раза.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)