Аналитика CloudMTS: спрос на облачные услуги в Самарской области за год вырос почти на четверть

Число компаний, пользующихся услугами CloudMTS в Самарской области за год выросло на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего затраты компаний на облако увеличились в сфере строительства, а также оптовой и розничной торговле.

Чаще всего услугами провайдера в регионе пользуются компании из сфер строительства и предоставления услуг (по 24%), в 18% случаев — предприятия из сферы разработки и оптовой и розничной торговли. Больше всего затраты компаний на облака выросли в сфере строительства, а также оптовой и розничной торговле.

Самой популярной облачной услугой в регионе является виртуальная инфраструктура. Ее используют 65% клиентов CloudMTS, 18% компаний делают резервное копирование данных в облаке, 12% используют сервис быстрой доставки контента Cloud CDN.

Схожая ситуация наблюдается во всем Поволжье: 62% клиентов провайдера в федеральном округе пользуются виртуальной инфраструктурой, 35% — резервным копированием данных, 13% — виртуальным диском CloudMTS и объектным хранилищем, 5% — офисным ПО в облаке.

Больше всего затраты компаний в округе выросли на офисное ПО — в 4,3 раза, катастрофоустойчивую инфраструктуру — в 2,6 раза, резервное копирование данных в облаке — в 2,2 раза, сервис управления распределенными сетями (SD-WAN) — в 1,3 раза.