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Преступления Происшествия

Обвиненного в торговле "краснокнижной рыбой" высокопоставленного полицейского Казакова уволили

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Арестованного начальника Тольяттинского линейного отдела полиции Дмитрия Казакова уволили из органов внутренних дел. Об этом сообщил источник Волга Ньюс в правоохранительных органах.

Напомним, уголовное дело в отношении Казакова возбудили сотрудники управления Следственного комитета по Самарской области.

"По версии следствия, он получил через посредника 185 тыс. руб. от рыбаков, которые занимались браконьерством в акватории Волги. Деньги передавали за бездействие в пользу взяткодателей", — сообщил источник Волга Ньюс.

Это уголовное дело выделили в отдельное производство при расследовании масштабной истории с незаконной торговлей "краснокнижной" рыбой в Тольятти. Ранее сотрудники управления СК и УФСБ по Самарской области заподозрили в превышении полномочий работавшего в отделе государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов по Самарской области Волго-Камского территориального управления Росрыболовства Алексея Ильина. Он находится под стражей. По версии правоохранителей, с января 2019 г. по ноябрь 2023 г. мужчина покровительствовал рыбакам, которые занимались браконьерством на Волге. Также он организовал торговлю незаконно добытой рыбой в Тольятти.

29 ноября 2023 г. мужчину у него дома задержали сотрудники ФСБ при содействии бойцов ОМОН Управления Росгвардии. При обыске него на даче нашли промышленные холодильники и изъяли более 2,5 т рыбы, в том числе более 200 штук стерляди. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").

По предварительным данным, продавали добытую рыбу в торговых павильонах в Комсомольском районе Тольятти, на ул. Громовой, 54а. По имеющейся неофициальной версии, браконьеры вели ловлю в промысловой зоне Жигулевской ГЭС. "Нелегалы" могли платить 60-250 тыс. руб. с лодки в месяц. А тех, кто не платил, "ловили" на нарушениях. Правоохранители устанавливают личности других возможных участников преступной схемы.

Как стало известно, при обысках у Казакова нашли целую комнату, забитую подарками. Там был дорогой алкоголь, прочие "презенты", сувенирные шахматы "полицейские против заключенных". Двухэтажный дом "скромного" полицейского находился в пос. Рубежный. При этом он ездил каждый день на любимую работу в Тольятти за рулем около 5:00. Сейчас правоохранители должны проверить данные о появлении в собственности семьи Казакова ряда объектов недвижимости: в Волжском районе плюс квартира на 5-й просеке в Самаре.

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