Проект создания первой в России экосистемы безопасности БПЛА получит господдержку

Самарскому университету им. Королёва будет выделено более 600 млн рублей на разработку решений в сфере искусственного интеллекта.

Проект создания первой в России экосистемы безопасности беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) получит господдержку — Самарский университет им. Королёва вошел в число победителей федерального конкурса по поддержке российских исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Конкурсный отбор проводился Аналитическим центром при Правительстве России. Согласно итогам конкурса, Самарскому университету им. Королёва в течение ближайших трех лет будет выделено на условиях софинансирования более 850 млн рублей, из которых более 600 млн рублей составят бюджетные субсидии, и более 200 млн рублей — средства индустриальных партнеров. Средства пойдут на разработку прикладных решений в сфере искусственного интеллекта в целях развития отечественной беспилотной авиационной отрасли.

Софинансирование обеспечат четыре индустриальных партнера университета, в том числе ПАО "Сбербанк" и компания-разработчик беспилотных авиационных систем "Транспорт будущего". Разработку инновационных решений университет будет вести совместно с академическими партнерами — Сколтехом, ИППИ РАН им. Харкевича и Адыгейским государственным университетом.

Всего по итогам конкурса наряду с Самарским университетом им. Королёва господдержку получат еще пять исследовательских центров, работающих на базе МИФИ, Санкт-Петербургского и Новосибирского госуниверситетов, Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Блохина и Нижегородского государственного университета им. Лобачевского. Средства выделяются Министерством экономического развития РФ в целях разработки прикладных ИИ-решений с привязкой к приоритетным отраслям экономики.

Одним из приоритетных проектов, реализуемых в рамках данной господдержки, станет разработка в Самарском университете им. Королёва первой в России экосистемы безопасности для отечественных беспилотных летательных аппаратов. Работу по данному проекту ведут ученые университетского Центра "Интеллектуальная мобильность многофункциональных беспилотных авиационных систем". Разработка на основе нейросетей позволит упорядочить и автоматизировать полеты дронов и минимизировать количество потенциальных нештатных ситуаций на земле и в воздухе. В перспективе подобная единая экосистема поможет создать в нашей стране высокие стандарты безопасности для целой отрасли беспилотной авиации.

Этот проект ученые реализуют вместе с индустриальным партнером — компанией "Транспорт будущего". В декабре 2023 года эта компания открыла на территории ОЭЗ "Тольятти" первую очередь завода по производству гражданских беспилотников для сельского хозяйства, мониторинга и доставки.

"Разрабатываемая нами система на основе нейросетей позволит увеличить безопасность эксплуатации беспилотников и свести к минимуму число возможных нештатных ситуаций, а также в перспективе поможет создать стандарты и правила движения в воздушном пространстве для всей будущей отрасли беспилотной авиации. Подобных систем в России пока нет", — подчеркнул профессор Артем Никоноров, директор Института искусственного интеллекта и руководитель Центра "Интеллектуальная мобильность многофункциональных беспилотных авиационных систем" Самарского университета им. Королёва.

По словам Артема Никонорова, количество беспилотников в различных сферах экономики с каждым годом будет только увеличиваться, и когда в воздушном пространстве будут одновременно находиться, например, десятки тысяч дронов, никаких человеческих сил и никаких операторов не хватит следить за каждым из беспилотников, чтобы никто из дронов не нарушил правила движения и не создал потенциальную опасность для людей. Поэтому на помощь придет искусственный интеллект, придут нейросети, они, как электронные диспетчеры, будут контролировать перемещения дронов в сфере ответственности системы, а в сложных ситуациях обращаясь, конечно же, за помощью человека.