16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель "Союз-2.1в" "ОДК-Кузнецов" увеличил возможности Центра конструкторских разработок "Управленческий" Федеральные эксперты высоко оценили готовность Самарской области к внедрению БАС Самарский "Союз-2.1б" успешно вывел на орбиту спутник для Минобороны РФ Гидрометеорологический спутник "Арктика-М" №2 выведен на орбиту

Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Проект создания первой в России экосистемы безопасности БПЛА получит господдержку

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 49
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарскому университету им. Королёва будет выделено более 600 млн рублей на разработку решений в сфере искусственного интеллекта.

Фото: предоставлено Самарским университетом

Проект создания первой в России экосистемы безопасности беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) получит господдержку — Самарский университет им. Королёва вошел в число победителей федерального конкурса по поддержке российских исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Конкурсный отбор проводился Аналитическим центром при Правительстве России. Согласно итогам конкурса, Самарскому университету им. Королёва в течение ближайших трех лет будет выделено на условиях софинансирования более 850 млн рублей, из которых более 600 млн рублей составят бюджетные субсидии, и более 200 млн рублей — средства индустриальных партнеров. Средства пойдут на разработку прикладных решений в сфере искусственного интеллекта в целях развития отечественной беспилотной авиационной отрасли.

Софинансирование обеспечат четыре индустриальных партнера университета, в том числе ПАО "Сбербанк" и компания-разработчик беспилотных авиационных систем "Транспорт будущего". Разработку инновационных решений университет будет вести совместно с академическими партнерами — Сколтехом, ИППИ РАН им. Харкевича и Адыгейским государственным университетом.

Всего по итогам конкурса наряду с Самарским университетом им. Королёва господдержку получат еще пять исследовательских центров, работающих на базе МИФИ, Санкт-Петербургского и Новосибирского госуниверситетов, Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Блохина и Нижегородского государственного университета им. Лобачевского. Средства выделяются Министерством экономического развития РФ в целях разработки прикладных ИИ-решений с привязкой к приоритетным отраслям экономики.

Одним из приоритетных проектов, реализуемых в рамках данной господдержки, станет разработка в Самарском университете им. Королёва первой в России экосистемы безопасности для отечественных беспилотных летательных аппаратов. Работу по данному проекту ведут ученые университетского Центра "Интеллектуальная мобильность многофункциональных беспилотных авиационных систем". Разработка на основе нейросетей позволит упорядочить и автоматизировать полеты дронов и минимизировать количество потенциальных нештатных ситуаций на земле и в воздухе. В перспективе подобная единая экосистема поможет создать в нашей стране высокие стандарты безопасности для целой отрасли беспилотной авиации.

Этот проект ученые реализуют вместе с индустриальным партнером — компанией "Транспорт будущего". В декабре 2023 года эта компания открыла на территории ОЭЗ "Тольятти" первую очередь завода по производству гражданских беспилотников для сельского хозяйства, мониторинга и доставки.

"Разрабатываемая нами система на основе нейросетей позволит увеличить безопасность эксплуатации беспилотников и свести к минимуму число возможных нештатных ситуаций, а также в перспективе поможет создать стандарты и правила движения в воздушном пространстве для всей будущей отрасли беспилотной авиации. Подобных систем в России пока нет", — подчеркнул профессор Артем Никоноров, директор Института искусственного интеллекта и руководитель Центра "Интеллектуальная мобильность многофункциональных беспилотных авиационных систем" Самарского университета им. Королёва.

По словам Артема Никонорова, количество беспилотников в различных сферах экономики с каждым годом будет только увеличиваться, и когда в воздушном пространстве будут одновременно находиться, например, десятки тысяч дронов, никаких человеческих сил и никаких операторов не хватит следить за каждым из беспилотников, чтобы никто из дронов не нарушил правила движения и не создал потенциальную опасность для людей. Поэтому на помощь придет искусственный интеллект, придут нейросети, они, как электронные диспетчеры, будут контролировать перемещения дронов в сфере ответственности системы, а в сложных ситуациях обращаясь, конечно же, за помощью человека.

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Герасимов 13 августа 2018 15:44 РКЦ "Прогресс" возобновит работы над созданием самолета "Рысачок"

Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.

Евгения Степанова 21 февраля 2018 13:26 Игорь Комаров назвал анекдотом слухи об объединении РКЦ "Прогресс" с другими предприятиями отрасли

Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.

Виктор Морозов 20 февраля 2018 17:42 Игорь Комаров назвал анекдотом слухи об объединении РКЦ "Прогресс" с другими предприятиями отрасли

я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.

Art Markin 20 февраля 2018 16:59 Врио гендиректора РКЦ "Прогресс" может быть назначен Равиль Ахметов

Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....

Павел Фирсов 03 ноября 2015 16:54 Американская ракета Antares потерпела крушение из-за взрыва в турбонасосе модифицированного двигателя НК-33

"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?

Фото на сайте

"Авиаагрегат" отметил 10-летний юбилей Госкорпорации "Ростех" спортивными соревнованиями

"Авиаагрегат" отметил 10-летний юбилей Госкорпорации "Ростех" спортивными соревнованиями

На предприятии "АэроВолга" началось серийное производство сверхлегкого самолета-амфибии "Borey"

На предприятии "АэроВолга" началось серийное производство сверхлегкого самолета-амфибии "Borey"

Кластерный инжиниринговый центр продвигает беспилотники на высококонкурентный рынок

Кластерный инжиниринговый центр продвигает беспилотники на высококонкурентный рынок

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31