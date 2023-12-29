Переход к ценовым зонам позволил увеличить объем перекладок теплосетей и снизить их повреждаемость

Итоги работы энергетиков по модели "альтернативной котельной", темпы замены ветхих тепловых сетей и другие вопросы, связанные с развитием тепловых систем городов, обсудил Общественный совет при Минэнерго России 28 декабря в Москве.
Уже 39 городов приняли решение в пользу новой модели тарифообразования, а большая часть из них за два-три года получила первые положительные результаты.
"Альтернативная котельная — это пример эффективного взаимодействия государства и бизнеса в столь сложной и социально-ориентированной отрасли как теплоснабжение", — отметил заместитель министра энергетики Павел Сниккарс.
В рамках перехода к ценовой зоне теплоснабжения в городах уменьшается и объём бесхозяйных сетей, данные сети на баланс принимает единая теплоснабжающая организация, выступающая в роли "единого окна" в системе теплоснабжения.
Финансирование в развитие систем теплоснабжения в ценовых зонах сохраняется на высоком уровне. Механизм "альтернативной котельной" также даёт гарантии инвестору на возврат вложенных средств на долгосрочной перспективе, что позволило повысить доверие банковской системы и институтов развития к сфере теплоснабжения, обеспечив привлечение масштабных инвестиций в отрасль", — отметил он.
С 2018 года для модернизации систем теплоснабжения городов с "альткотельной" удалось привлечь 78,8 млрд рублей инвестиций, что по разным городам больше в 2-4 раза, чем при ранее действовавшем механизме ценообразования на тепловую энергию. Даже несмотря на сложную экономическую ситуацию, финансирование в развитие тепловых систем в ценовых зонах теплоснабжения сохраняется на высоком уровне.
В интересах качественного и бесперебойного теплоснабжения потребителей и развития отрасли теплоснабжения в целом по стране решается сразу несколько многолетних накопленных проблем. И самая главная — износ тепловых сетей. Темпы замены тепловых сетей по ряду регионов уже позволяют достигать необходимых 3-4%, вследствие чего снижается и повреждаемость, и потери, а также сокращаются сроки отключения горячей воды летом, тепла — зимой, если инциденты все же случаются.
С 2018 года в рамках новой модели рынка тепла заменено 743,3 км тепловых сетей по всей России, еще около 195 км построено для подключения жителей к системе централизованного теплоснабжения, что значительно улучшает экологическую обстановку в городах, где осуществлён переход с угольного и печного отопления на централизованное. Также выполнено замещение 86 старых, неэффективных котельных на новые, еще 16 котельных модернизированы. Все это позволяет пройти отопительный период с минимальными рисками отключения тепла.
"За четыре года по модели альтернативной котельной количество повреждений на тепловых сетях снизилось в 1,3 раза, с 6,3 тыс. до 4,6 тыс. Я смотрю в будущее. Основная задача модели — обеспечить качество и надежность поставки тепла потребителям, особенно в зимний период", — подчеркнул в своем докладе Павел Сниккарс.
Кроме того, в рамках перехода к ценовой зоне теплоснабжения в городах уменьшается и объем бесхозяйных сетей, так как их на баланс принимает единая теплоснабжающая организация, выступающая в роли "единого окна" в системе теплоснабжения.
Реализация целевой модели рынка тепловой энергии в настоящее время — сложная и приоритетная задача Минэнерго России по привлечению средств в отрасль теплоснабжения в целях комплексного решения накопленных проблем, обеспечения надежного и качественного теплоснабжения потребителей, недопущения негативных социально-экономических последствий для потребителей и страны в целом.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября
ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.
Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.