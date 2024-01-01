В Тольятти больше полугода никого не могут привлечь к ответственности за травму ребенка в школе

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за инцидента в тольяттинской школе, в результате которого пострадала ученица.

К главе СК обратилась жительница Самарской области. В мае 2023 г. ее восьмилетняя дочь упала и получила серьезную травму позвоночника после того, как ее толкнули одноклассники. При этом девочке не вызвали скорую.

В связи с инцидентом до сих пор никого не привлекли к ответственности. В СУ СК России по Самарской области по обращению женщины начали проверку.