Два самолета из Самары вернулись в Курумоч из-за технических неисправностей

Во вторник, 2 января, в 01:01 в Курумоче командир воздушного судна доложил о необходимости возврата по технической причине на стоянку.
Погода простая. Самолет АО "Авиакомпания Азимут" должен был сделовать по маршруту "Самара — Минеральные Воды", сообщает Аviaincident.
В понедельник, 1 января, в 18:25 во время руления к взлетно-посадочной полосе для вылета экипаж доложил диспетчеру руления о решении вернуться на стоянку по причине неисправности двух вычислителей системы управления самолетом.
Метеоусловия: видимость 10 км, облачность 360 м, КСЦ 0,42. Самолет "Авиакомпания "Россия" должен был проследовать из Самары в Санкт Петербург.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.