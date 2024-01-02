Два самолета из Самары вернулись в Курумоч из-за технических неисправностей

Во вторник, 2 января, в 01:01 в Курумоче командир воздушного судна доложил о необходимости возврата по технической причине на стоянку.

Погода простая. Самолет АО "Авиакомпания Азимут" должен был сделовать по маршруту "Самара — Минеральные Воды", сообщает Аviaincident.

В понедельник, 1 января, в 18:25 во время руления к взлетно-посадочной полосе для вылета экипаж доложил диспетчеру руления о решении вернуться на стоянку по причине неисправности двух вычислителей системы управления самолетом.

Метеоусловия: видимость 10 км, облачность 360 м, КСЦ 0,42. Самолет "Авиакомпания "Россия" должен был проследовать из Самары в Санкт Петербург.