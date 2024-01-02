В Самарской области 1 января задержано девять нетрезвых водителей

В Самарской области 1 января сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 210 нарушений ПДД РФ.
В числе нарушений - невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения – 22. За нарушение требований к перевозке детей – один.
Задержано девять водителей за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.
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Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.