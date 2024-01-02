В Самарской области 1 января задержано девять нетрезвых водителей

В Самарской области 1 января сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 210 нарушений ПДД РФ.

В числе нарушений - невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения – 22. За нарушение требований к перевозке детей – один.

Задержано девять водителей за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.