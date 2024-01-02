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Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки о расселении аварийного дома в Самаре

САМАРА. 2 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению о длительном непринятии мер к расселению аварийного дома в Самаре, сообщает Следком.

В комментариях в телеграм-канале Информационного центра СК России поступило обращение о длительном непринятии мер к расселению жильцов многоквартирного дома по ул. Рабочей. Деревянное здание, 1908 года постройки, является объектом культурного наследия регионального значения.

В 2018 г. оно признано аварийным. У строения стопроцентный износ, в стенах образовались сквозные трещины, прогнили межэтажные перекрытия, в жилых помещениях отсутствует горячее водоснабжение, электропроводка находится в непригодном состоянии. Обращения в администрацию результатов не принесли.

В СУ СК России по Самарской области по поступившему обращению организована процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Алексею Колбасину доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства.

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