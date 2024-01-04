В Тольятти пройдет реконструкция боя Первой мировой войны

Реконструкция состоится в пятницу, 5 января, в Парковом комплексе имени К. Г. Сахарова в рамках новогодней культурной программы "Рождественские забавы". Мероприятие посвящено 110-летию начала Первой мировой войны.

Наряду с этим для гостей парка будет организована насыщенная развлекательная программа: Дед Мороз, Снегурочка и сказочные персонажи, игры на свежем воздухе, концерт. Новогодняя интермедия от театра "Дилижанс", "Детское радио" с дискотекой, а также мастер-классы и танцевальный флешмоб от семейного центра развлечений VananaPark. Авторские программы Народного ансамбля "Серафим" и Досугового центра "Русич", удалые игры и забавы Поволжской богатырской заставы. Лазертаг от ВПК "Медведь" и костюмированный рождественский забег "Здоровая нация".

Внимание! Одевайтесь по погоде! Основная программа с 12:00 до 14:00. Вход платный (200 руб. - взрослый билет, дети от 7 лет — 100 руб.).