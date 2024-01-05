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Хоккей Спорт

"Ладья" разгромно проиграла "Чайке" - 6:2

НИЖНИЙ НОВГОРОД. 5 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 5 января, в Нижнем Новгороде ХК "Ладья" встречался с "Чайкой".

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Тольяттинцы уступили со счетом 2:6. 

"Чайка": Дагестанский (53:06-53:11, пустые ворота); Бреус (К) — Проничкин, Крутов — Омелюсик — Наумов; Жарков — Варлаков, Чупин — Малов — Г. Чесноков; Глинский — Гаврилов, Артамонов — Куприянов — Стафеев; И. Чесноков — Тофт, Кабуров — Сальников — Сенькин.

"Ладья": Овчарик (Фролов, 10:01); Истюфеев — Булычев; Бородин — Гаврилов — Маслов; Жомов — Власов, Рвачев — Двуреченский (К) — Пономарев; Калимуллин — Шалимов, Иванов — Бажухин — Галимуллин; Горбунов — Кривоножкин, Государев — Михальченко — Захарин.

Шайбы забросили:

1:0 — Вячеслав Малов (Варлаков, Жарков, 1:07).

1:1 — Камиль Галимуллин (Иванов, Бажухин, 5:50).

2:1 — Игорь Наумов (Крутов, Омелюсик, 9:28).

3:1 — Вячеслав Малов (Г. Чесноков, Бреус, 10:01).

4:1 — Андрей Крутов (Жарков, Омелюсик, 19:23).

5:1 — Вячеслав Малов (Г. Чесноков, Жарков, 24:24, мен).

5:2 — Петр Михальченко (Кривоножкин, Горбунов, 25:48, бол).

6:2 — Даниил Омелюсик (Наумов, Крутов, 38:32).

Штраф: 8 (Сенькин — 2, Чесноков — 2, Гаврилов — 2, Омелюсик — 2) — 2 (Бородин — 2).

Броски в створ: 49 (24-16-9) — 40 (12-14-14).

Выигранные вбрасывания: 40 (13-19-8) — 25 (8-9-8).

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