"Ладья" разгромно проиграла "Чайке" - 6:2

В пятницу, 5 января, в Нижнем Новгороде ХК "Ладья" встречался с "Чайкой".
Тольяттинцы уступили со счетом 2:6.
"Чайка": Дагестанский (53:06-53:11, пустые ворота); Бреус (К) — Проничкин, Крутов — Омелюсик — Наумов; Жарков — Варлаков, Чупин — Малов — Г. Чесноков; Глинский — Гаврилов, Артамонов — Куприянов — Стафеев; И. Чесноков — Тофт, Кабуров — Сальников — Сенькин.
"Ладья": Овчарик (Фролов, 10:01); Истюфеев — Булычев; Бородин — Гаврилов — Маслов; Жомов — Власов, Рвачев — Двуреченский (К) — Пономарев; Калимуллин — Шалимов, Иванов — Бажухин — Галимуллин; Горбунов — Кривоножкин, Государев — Михальченко — Захарин.
Шайбы забросили:
1:0 — Вячеслав Малов (Варлаков, Жарков, 1:07).
1:1 — Камиль Галимуллин (Иванов, Бажухин, 5:50).
2:1 — Игорь Наумов (Крутов, Омелюсик, 9:28).
3:1 — Вячеслав Малов (Г. Чесноков, Бреус, 10:01).
4:1 — Андрей Крутов (Жарков, Омелюсик, 19:23).
5:1 — Вячеслав Малов (Г. Чесноков, Жарков, 24:24, мен).
5:2 — Петр Михальченко (Кривоножкин, Горбунов, 25:48, бол).
6:2 — Даниил Омелюсик (Наумов, Крутов, 38:32).
Штраф: 8 (Сенькин — 2, Чесноков — 2, Гаврилов — 2, Омелюсик — 2) — 2 (Бородин — 2).
Броски в створ: 49 (24-16-9) — 40 (12-14-14).
Выигранные вбрасывания: 40 (13-19-8) — 25 (8-9-8).
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