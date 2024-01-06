"Лада" проиграла "Авангарду" - 3:5

Тольяттинцы на выезде уступили "Авангарду", едва не отыгравшись с 0:4.

После обидного поражения в Нижнекамске тренеры "Лады" внесли определенные изменения в оборонительные сочетания команды, выпустив на омскую площадку Алексея Волгина и Евгения Калабушкина вместо Максима Минеева и Николая Демидова. Также перестановки произошли в четвертом атакующем сочетании, где Артем Иванюженков и Донат Стальнов заменили Владислава Червоненко и Егора Бабенко. В рамке вновь обосновался Владислав Подъяпольский.

Начало встречи выдалось обескураживающим для "автозаводцев". Уже на 29-й секунде матча "Авангард" открыл счет — Владимир Ткачев на скорости ворвался в зону, ложным движением убрал со своего пути одного из защитников "Лады" и в ближнем бою не оставил шансов вратарю. 1:0. Тем не менее тольяттинский коллектив достаточно быстро пришел в себя и организовал несколько неплохих атак, но хозяева площадки спокойно отбились и на 13-й минуте удвоили отрыв. Валентин Пьянов воспользовался свободным пространством на чужом пятаке и хладнокровно разобрался с Подъяпольским — 2:0. После этого "ястребы" плотно завладели инициативой, связав тольяттинцев по рукам и ногам, и незадолго до сирены на перерыв забросили еще одну шайбу. Рид Буше с кистей запустил снаряд под перекладину при игре в большинстве — 3:0.

Со старта следующего периода ворота волжан защищал Александр Трушков, но это их не уберегло от очередной пропущенной шайбы, автором которой на 23-й минуте стал Артем Чмыхов. 4:0. И даже в таком затруднительном положении хоккеисты "Лады" не думали опускать руки — постепенно гостям удалось отодвинуть игру в среднюю зону и в дальнейшем моменты гораздо чаще начали возникать у омских владений. В итоге "автозаводцы" добились желаемого под занавес игрового отрезка. В ходе одной из затяжных атак снаряд отскочил к Андрею Алтыбармакяну и 84-й номер выстрелил в ближнюю "девятку" — 4:1.

На старте третьей двадцатиминутки "Лада" еще подсократила отставание от омичей. У Павла Куликова получился очень хороший бросок из-под защитника "Авангарда" и Илья Проскуряков в данном эпизоде выручить не смог. 4:2. Следом Дмитрий Кугрышев не реализовал выход "1 на 1", однако вскоре "ястребы" заработали два удаления кряду. При игре "5 на 3" тольяттинцы забить не сумели, а уже при игре "5 на 4" Трой Джозефс классно подставил клюшку под наброс Остапа Сафина, переправив шайбу в сетку и вдохнув нехилую интригу в этот поединок — 4:3. Далее со стороны подопечных Олега Браташа предпринимались попытки триумфально завершить камбэк, но грустная для волжан развязка наступила на 58-й минуте. Сперва Николай Прохоркин на пятаке замкнул прострел Никиты Холодилина от борта, а затем последовало удаление Владислава Семина, лишившего "Ладу" даже возможности подумать о финальном штурме. Итог — поражение в Омске со счетом 3:5.

Теперь тольяттинская команда возвращается домой и в ближайший вторник, 9 января, проведет первый домашний матч в 2024 году. Соперником станет "Автомобилист".