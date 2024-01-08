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Музыка Культура

В Самарской кирхе пройдет концерт "Музыкальные путешествия по Европе: Германия"

САМАРА. 8 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 12 января, в зале Евангелическо-лютеранской церкви Святого Георга на ул. Куйбышева 115/117 состоится концерт цикла "Музыкальные путешествия по Европе".

В этот день зрители вместе с нашими постоянными музыкальными гидами Анной Лазанчиной (флейта) и Анной Карповой (орган) отправятся в мир немецкой музыки эпохи барокко.

В программе произведения И. С. Баха, Г. Ф. Генделя, И. Пахельбеля, Г. Ф. Телемана, И. И. Кванца.

Дуэт Анны Лазанчиной и Анны Карповой существует уже много лет и постоянно радует самарскую публику необычными проектами, среди которых концерты и циклы концертов, посвященные отдельным исполнителям или эпохам, музыкально-образовательные программы. Дуэт постоянный участник мероприятий Самарской кирхи.

Информация и бронирование билетов по телефонам:
(846) 333 14 26,
8 905 301 00 92,
8 960 833 35 34

Благотворительный взнос: 250 руб. (школьникам, студентам и пенсионерам) и 400 руб.

Информационные страницы в соц. сетях: vk.com/orgelkirha

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