В Самарской кирхе пройдет концерт "Музыкальные путешествия по Европе: Германия"

В пятницу, 12 января, в зале Евангелическо-лютеранской церкви Святого Георга на ул. Куйбышева 115/117 состоится концерт цикла "Музыкальные путешествия по Европе".
В этот день зрители вместе с нашими постоянными музыкальными гидами Анной Лазанчиной (флейта) и Анной Карповой (орган) отправятся в мир немецкой музыки эпохи барокко.
В программе произведения И. С. Баха, Г. Ф. Генделя, И. Пахельбеля, Г. Ф. Телемана, И. И. Кванца.
Дуэт Анны Лазанчиной и Анны Карповой существует уже много лет и постоянно радует самарскую публику необычными проектами, среди которых концерты и циклы концертов, посвященные отдельным исполнителям или эпохам, музыкально-образовательные программы. Дуэт постоянный участник мероприятий Самарской кирхи.
Информация и бронирование билетов по телефонам:
(846) 333 14 26,
8 905 301 00 92,
8 960 833 35 34
Благотворительный взнос: 250 руб. (школьникам, студентам и пенсионерам) и 400 руб.
Информационные страницы в соц. сетях: vk.com/orgelkirha
Последние комментарии
Дорогое удовольствие...
Знаковое мероприятие.
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!