Мэрия Самары выделила 35 млн рублей на содержание общественных туалетов

Департамент городского хозяйства и экологии Самары ищет подрядчика, который займется содержанием общественных туалетов в 2024 году. На эти цели выделяют 35,1 млн рублей.

Победитель торгов определится после 23 января. С 1 февраля до 31 декабря 2024 года он должен будет следить за гигиеной, чистотой и исправностью стационарных и модульных туалетов.

В частности, в описании объекта закупки отмечается, что в туалетах нужно: не менее раза в неделю протирать кафельную плитку на стенах и не менее раза в месяц мыть ее с чистящим гелем; дважды в день мыть полы, унитазы и раковины с использованием специальных средств; раз в день подметать прилегающую территорию и убирать мусор; проводить профилактический осмотр оборудования ежедневно кроме выходных; устранять неисправности и т.п.

В биокабинках мыть полы, стены, санитарные приборы нужно дважды в день, внешние поверхности - раз в три дни.

Кроме того, в описании объекта закупки отмечается, что работы по обслуживанию туалетов модульного типа дополнительно включают в себя: оказание помощи маломобильным группам населения по эксплуатации павильона(открывание дверей, любая помощь по сигнальному вызову); осуществление контроля за температурным режимом воды; включение и выключение тепловентиляторов в кабинах туалетных модулей; включение и выключение наружного и внутреннего освещения туалетных модулей; осуществление контроля уровня расхода воды и расходных товаров (туалетной бумаги, жидкого мыла, однослойных и многослойных бумажных полотенец); уборку прилегающей территории.

В перечень объектов входят: двухместные павильоны туалетов модульного типа (сквер им. Пушкина; сквер на пл. им. В. В. Куйбышева; парк Победы 2 шт.; сквер "Вертолетная площадка" 2 шт.; парк "Молодежный"; парк "Воронежские озера"); трехместные павильоны (сквер на пр. Ленина, Ерик Парк); сквер у ДК "Октябрь" на шесть кабин.

При этом двухместные павильоны должны быть укомплектованы: двумя диспенсерами для жидкого мыла, двумя диспенсерами для полотенец; двумя диспенсерами для туалетной бумаги, доводчиками дверными усиленными, пластиковыми или стальными крючками и т.п.

Комплектация трехместного модуля включает то же самое, но в количестве трех штук на позицию.

Напомним, в сентябре 2023 года "Волга Ньюс" опубликовал обзор, в которым оценивалось текущее состояние городских общественных туалетов. Выяснилось, что в большинстве объектов страдает система вентиляции, а часть туалетов и вовсе оказалась закрыта для посетителей.