Новогодний Wink.ru: какие фильмы и сериалы больше всего смотрели на каникулах

Видеосервис Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) представляет зрительские предпочтения за период с 25 декабря 2023 года по 8 января 2024 года. Как всегда, в эти дни у экранов собираются разные поколения, а многие фильмы и сериалы смотрят всей семьей. Поэтому неудивительно, что в топ-10 фильмов вошли в основном картины для семейного просмотра, а любимым жанром оказались новогодние комедии. Из первой десятки сериалов сразу шесть представляют линейку Wink Originals, а первое место по просмотрам уже два месяца сохраняет за собой драма Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте" (18+).
Топ-10 кинофильмов:
1) "По щучьему велению" (6+);
2) "Баба Яга спасает мир" (6+);
3) "Ёлки 10" (12+);
4) "Одна дома" (12+);
5) "Папины дочки. Новогодние" (16+);
6) "Ивановы-Ивановы. Новогодние приключения" (16+);
7) "Баба Мороз и тайна Нового года" (12+);
8) "Чебурашка" (6+);
9) "Вызов" (12+);
10) "Повелитель ветра" (12+).
В большинстве кинофильмов новогоднего топа главные роли — у любимых сказочных персонажей. Зрительская любовь досталась фильмам-лидерам российского кинопроката 2023 года ("Чебурашка", "По щучьему велению", "Вызов", "Повелитель ветра", "Ёлки 10" и другие). На верхних строчках сразу оказались и свежие премьеры специальных новогодних эпизодов двух любимых сериалов "Папины дочки" и "Ивановы-Ивановы", герои которых в канун Нового года попадают в различные забавные передряги. Хороший результат показала российская комедия "Одна дома" — это не просто наш ответ известной голливудской истории, а настоящая энциклопедия вредных советов.
Топ-10 сериалов:
1) "Слово пацана. Кровь на асфальте" (18+), Wink Originals;
2) "Трудные подростки" (18+), Wink Originals;
3) "Великолепный век" (16+);
4) "Недетское кино" (12+), Wink Originals;
5) "Фишер" (18+), Wink Originals;
6) "Молодежка" (16+);
7) "Ивановы-Ивановы" (16+);
8) "Отмороженные" (16+), Wink Originals;
9) "Постучись в мою дверь" (16+);
10) "Плакса" (16+), Wink Originals.
А вот поклонники сериалов на каникулах смотрели не только легкие комедийные, но и драматические проекты. Шесть позиций заняли премьеры линейки Wink Originals 2023 года. Первое место драмы "Слова пацана. Кровь на асфальте" было прогнозируемым, как и высокая позиция сериала "Трудные подростки", эпизоды финального сезона которого еще продолжают выходить. На четвертую строчку сразу взлетел приключенческий фэнтези-сериал "Недетское кино", премьера всех эпизодов которого состоялась только 1 января 2024 года. Также в топе у подписчиков Wink.ru два турецких сериала.
"На новогодние каникулы традиционно приходится пик просмотров видеосервисов — это самый удобный и доступный вид досуга, особенно в морозы, когда не хочется выходить из дома. Wink.ru снова подтвердил, что он — онлайн-кинотеатр для всей семьи: в новогоднем топ-10 кинофильмов большинство проектов с маркировкой 6+ и 12+. В нашей праздничной коллекции нашлось место фильмам и сериалам разных жанров и для каждого поколения. Мы рады, что среди лидеров просмотра много наших оригинальных проектов, которые видеосервис Wink.ru представил в 2023 году. И в 2024 году в линейке Wink Originals обязательно появятся новые яркие проекты, которые будут активно обсуждать и смотреть", — отметил генеральный директор видеосервиса Wink.ru Антон Володькин.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)