Стала известная программа Гонки чемпионов, которая пройдет в Тольятти

Опубликована программа Гонки чемпионов, которая состоится на синхронной трассе полигона АО "АвтоВАЗ" 13 января. Спортсмены будут сражаться за переходящий приз — трофей "Серебряная ладья" на автомобилях Lada Vesta, а финалисты — на Lada Niva Sport T2.

Напомним, в субботу, 13 января, в Самарской области на синхронной трассе полигона АО "АвтоВАЗ" в селе Сосновка пройдет 26-я Гонка чемпионов — соревнование сильнейших автогонщиков России и Белоруссии. Среди них будут пилоты Формулы-1, кольцевых гонок, ралли и ралли-рейдов, ралли-кросса, картинга и дрифта.

Программа соревнований:

\10:45 торжественная церемония открытия

11:00–12:15 отборочные заезды

12:30–13.45 отборочные заезды

14:00–15:00 финальные заезды

15:00 церемония награждения

"Билеты на гонку можно приобрести на сайте https://www.lada-sport.ru/ticket/, там же есть подробная информация о том, как они работают", - сообщают организаторы.

Накануне, в четверг, 11 января, любителей автоспорта приглашают на автограф-сессию с гонщиками. Мероприятие пройдет с 18:00 до 19:00 на фуд-корте торгово-развлекательного центра по адресу: Тольятти, Автозаводское шоссе, 6. Вход свободный.